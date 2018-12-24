DHA İSTANBUL - BAŞSAVCILIKTAN "MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR" AÇIKLAMASI

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeden adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar\'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Müjdat Gezen\'in \"Cumhurbaşkanına Hakaret\" suçundan, Metin Akpınar ise \"Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik\" ve \"Cumhurbaşkanına Hakaret\" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtilerek, \"Her iki şüpheli hakkında \"yurt dışına çıkışı yasaklanmak\" ve \"Haftada bir gün karakola imza vermek\" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir\" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI HATIRLATILDI

Açıklamada, \"Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21 Aralık 2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberler yer aldığının 22 Aralık 2018 tarihinde öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla soruşturma başlatılmış ve ilgili programa ait kayıtlar açık kaynaklardan temin edilerek muhafaza altına alındıktan sonra dökümü yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edilmiştir\" denildi.

\"AKPINAR VE GEZEN\'E ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİR\"

Açıklamada,\"Bu soruşturma kapsamında 23 Aralık 2018 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri yönünde talimat verilmiştir. Sunulan bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında \"Cumhurbaşkanına Hakaret\" (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise \"Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik\" (TCK m.313/1) \"Cumhurbaşkanına Hakaret \"(TCK m.299), \"Halkın Bir Kesimini Aşağılama\" (TCK m.216/2) ve \"Suçu ve Suçluyu Övme\" (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır. 24 Aralık 2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen, \"Cumhurbaşkanına Hakaret\" suçundan, Metin Akpınar ise \"Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret\" suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında “yurt dışına çıkışı yasaklanmak\" ve \"Haftada bir gün karakola imza vermek\" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir\" ifadelerine yer verildi.