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DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM LİBYA BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI SARRAJ İLE GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısı sırasında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdi

13 Aralık 2017 21:08

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi toplantısı sırasında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın Merkezi\'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kudüs’ün statüsü ve olağanüstü İİT Zirvesi üzerinde durulurken ikili konular da ele alındı. Bu çerçevede, Libya’da kaçırılan üç Türk vatandaşının durumu gündeme getirilerek, Libya makamlarının bu konudaki gayretlerini artırması rica edildi. 2015 yılı sonunda imzalanan Libya Siyasi Anlaşması\'na dayalı sürecin Türkiye tarafından desteklendiği ve Libya’da siyasi diyalog yoluyla çoğulculuğun, demokrasinin ve istikrarın tesisi için Türkiye\'nin desteğinin sürdürüleceği dile getirildi.
Libya Başkanlık Konseyi Başbakanı Sarraj\'ın, kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirttiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntü

13.12.2017 - 16.59 Haber Kodu : 171213165

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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