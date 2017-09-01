T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BAŞBAKAN YILDIRIM BAYRAM NAMAZI SONRASI SÜLEYMANİYE'DE KAHVALTI YAPTI

  Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA  Bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta cami karşısında bulunan bir kafede kahvaltı yaptı

01 Eylül 2017 12:28

 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA 
Bayram namazını Süleymaniye Camii\'nde kılan Başbakan Binali Yıldırım, çıkışta cami karşısında bulunan bir kafede kahvaltı yaptı. 
Saat 05.30 sıralarında eşi Semiha Yıldırım ile birlikte camiye gelen Başbakan Yıldırım ilk olarak sabah namazını kıldı. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman\'ın türbesini ziyaret eden Yıldırım, burada dua etti. Tekrar camiye geçen  Binali Yıldırım, bayram namazını kıldı.
Cemaatle bayramlaşan Yıldırım\'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, cami çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının da bayramını kutladı. 

SÜLEYMANİYE\'DE KAHVALTI
Binali Yıldırım, daha sonra cami karşısındaki bir kafeye geçerek burada kahvaltı yaptı. Yıldırım\'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Erol kaya, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti.  Başbakan Yıldırım, kahvaltının ardından saat 09.00 sıralarında Süleymaniye\'den ayrıldı. 

Görüntü Dökümü
--------------------
-Başbakanın camiden çıkışı
-Basın mensuplarıyla bayramlaşma
-Binali Yıldırım\'ın kahvaltı yapması
-Kafeden çıkışı
-Başbakanın aracına binişi
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver ALASSüleymaniye CamiiBaşbakan Binali YıldırımSemiha YıldırımBaşbakan YıldırımDahaKanuni Sultan SüleymanYıldırımTekrarCemaatleKAHVALTI Binali YıldırımValisi VasipEmniyet Müdürü MustafaAk Parti Genel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24