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DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE TIR KÖPRÜ ALTINA SIKIŞTI, TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU 

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ  / İSTANBUL DHA  Bakırköy'de sahil yolunda iş makinesi taşıyan TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu

27 Ekim 2018 17:47

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ  / İSTANBUL DHA 
Bakırköy\'de sahil yolunda iş makinesi taşıyan TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu.  Kaza öğle saatlerinde Rauf Orbay Caddesi Yeşilyurt mevki Florya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asafalt çalışmalarında kullanılan 2 adet iş makinesi taşıyan TIR yüksekliği nedeniyle köprüye çarptı. İhbar üzerine  olay yerine kurtarıcı aracı sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlanırken, trafik yoğunluğu oluştu. TIR\'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar ise  sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Köprüden görüntü
-TIR\'dan görüntü
-Trafikten görüntü
-İş makinelerinden görüntü
-Diğer detaylar

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