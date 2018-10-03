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DHA İSTANBUL -  BAHÇELİEVLER'DE DOKTORU ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA Bahçelievler'de özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Doktor Fikret  Hacıosman'ı dün  hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir (18)  "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı

03 Ekim 2018 20:49

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
Bahçelievler\'de özel hastanede görevli psikiyatri uzmanı Doktor Fikret  Hacıosman\'ı dün  hastanedeki odasında tabancayla vurarak öldüren Serhat Tunçdemir (18)  \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan tutuklandı. 
Serhat Tunçdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na  getirildi. Tunçdemir, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan şüpheli  Serhat Tunçdemir\'in tutuklanmasına karar verdi.  Cezaevine gönderilen Serhat Tunçdemir\'in  ifadesinde cinayeti gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. 


 
 

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