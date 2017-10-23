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DHA İSTANBUL - BAĞDAT CADDESİ'NDE KAZA 4 YARALI

* Kaldırıma çıkan lüks otomobil yayalara çarptı Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA-  Emre Yazıcı'nın idaresindeki 34 P 2888 plakalı lüks  otomobil, gece saat 23:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe istikametinde  kontrolden çıkarak kaldırımd

23 Ekim 2017 07:42

* Kaldırıma çıkan lüks otomobil yayalara çarptı

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA- 
Emre Yazıcı\'nın idaresindeki 34 P 2888 plakalı lüks  otomobil, gece saat 23:00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe istikametinde  kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Yazıcı ve yanındaki bir kişi ayakta tedavi edilirken, kaldırım da yürürken otomobilin çarptığı Semih Berkay Akın (21) ve arkadaşı ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Semih Berkay Akın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu için ameliyata alınırken, diğer yaralı, Haydarpaşa Numune Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü
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- Kazanın olduğu yer
- Kazaya karışan otomobil
- Hastaneler
- Genel ve detaylar

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