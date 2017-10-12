DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA YANAN ELEKTRİK KABLOLARINDA PATLAMALAR OLDU

İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da kaldırım yenileme çalışmaları sırasında kepçe kazı yaparken yeraltı elektrik akım kablolarını kopardı. Kabloların yanmasıyla meydana gelen patlamalar elektrik akımının kapatılasıyla durdu. O anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yavuz Selim Mahallesi 1025 sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaldırım yenileme çalışmaları sırasında kepçe kazı yaparken yeraltı elektrik akım kablolarını kopardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliğini aldı. BEDAŞ ekiplerinin elektrik akımını kapatmasıyla patlamalar durdu.

Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

Öte yandan o anlar, bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlama ve kıvılcımlar görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Meydana gelen patlamalar

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Şerit çekmeleri

-Patlamaların durması

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