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DHA İSTANBUL - BAĞCILAR'DA BOŞ BİNANIN ÇATISI YANDI

    Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Bağcılar'da akşam saatlerinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın çatı katında yangın çıktı

18 Kasım 2017 22:52

 

 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da akşam saatlerinde kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Olay Bağcılar, Demirkapı Mahallesinde akşam saat 18:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1648. sokak üzerinde kentsel dönüşümden dolayı yıkılacak olan 4 katlı boş bir binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri binanın çatısından çıkan alevleri görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde binanın çatısında alevler olduğu görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

 

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı boş bina

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Vatandaş ile röp

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Cep telefonu görüntüleri 

- Genel ve detaylar

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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