DHA İSTANBUL - ATATÜRK VE YENİ GALATA KÖPRÜLERİ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Haliç\'teki Atatürk Köprüsü bakım çalışmaları, Yeni Galata Köprüsü ise gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Atatürk Köprüsü 00.00-04.30 saatleri arasında bakım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yolları araçlarla kapatılan köprüde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı işçiler bakım ve onarım çalışması yaptı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra köprü yeniden trafiğe açıldı.

Yeni Galata Köprüsü ise 02.00-03.30 saatleri arasında gemi geçişi nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılarak kapakları kaldırıldı. Tersanede bakımı yapılan şehir içi hatlarında çalışan vapurun geçişinden sonra köprü tekrar trafiğe açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafiğe kapatılan köprü yolları

-İşçilerin çalışması

-Galata köprüsünün kaldırılması

-Vapurun geçişi

-Köprünün tekrardan indirilmesi

-Genel ve detaylar