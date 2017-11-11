DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI KIŞA HAZIR



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı\'nda bu sene karla mücadele 31 araç ve 104 personelle kışa hazır olduklarını söyledi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada Türkiye\'deki havalimanlarında, kış öncesi alınan tedbirler ve çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ekim ayında karla mücadele için araç filolarına 10 uçak ve köprü altı kar mücadele aracı ile 15 kompakt tip kombine kar mücadele aracı eklediklerini belirten Ocak, “Böylece kar mücadele hizmetlerinde kullanılan araç sayısı 284\'e ulaştı. Bu kış, havalimanlarımızda kar mücadele hizmetleri bu konuda eğitimli ve deneyimli toplam 500 personel tarafından yürütülecek\" dedi.

EKİPLER KARLA MÜCADELEYE HAZIR

Funda Ocak, havalimanlarında bin 33 ton buz önleyici ile çözücü (de-icing) sıvı malzemesini karla mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere hazır durumda olduğunu, ihale edilen bin 500 ton de-icing sıvı malzemenin Aralık ayı içinde teslim alacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Avrupa\'nın en yoğun havalimanları arasında yer alan Atatürk Havalimanı\'nda etkili bir karla mücadele için şimdiden her türlü önlemi alıyoruz. Ekip ve ekipmanlar sayı olarak yeterli hale getirildi. Personelimiz, sürekli eğitim ve tatbikatlarla 7/24 göreve hazır durumda. Atatürk Havalimanı\'nda bu sezon kar mücadelesi 31 adet ileri teknoloji ürünü özel maksatlı araç ve 104 personelle gerçekleştirilecek. Ayrıca, bu sezon kullanılmak üzere 175 ton de-icing sıvı malzeme hazır durumda. Havalimanlarımızda bin 033 ton buz önleyici/çözücü (de-icing) sıvı malzemesi, kar mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere hazır durumda. İlave olarak ihale edilen bin 500 ton de-icing sıvı malzeme Aralık ayı içinde teslim alınarak havalimanlarımıza gönderilecek.



DHMİ EKİPLERİNE GÜVENİYORUM

Kış koşullarında seyahat edecek yolcularımızın can güvenliği kendileri için önemli olduğunun altını çizen Ocak şunları söyledi:

“Bu nedenle her türlü önlemi titizlikle alıp, uyguluyoruz. Karla mücadeleyi, uluslararası emniyet kurallarına göre yürütüyoruz, bunun için tüm paydaş kuruluşlarla ortak hareket ediyoruz. Bu amaçla kurulmuş bulunan MADKOM karla mücadelenin koordinasyon içinde yürütülmesine büyük katkıda bulunuyor. DHMİ\'nin başkanlık ettiği MADKOM, bildiğiniz gibi havayolu kuruluşları, yer hizmet kuruluşları ve meteoroloji müdürlüğü temsilcilerinden oluşuyor. Mücadele esnasında kriz merkezinde toplanan MADKOM, mücadelenin koordineli bir şekilde yönetilmesinde hayati rol oynuyor. Tüm paydaşların, bu sezon da iyi bir performans göstereceğine inancım tam. Eğitim, donanım, tecrübenin zirvesindeki DHMİ ekiplerine güveniyorum\"



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-Karla mücadele araçlarından görüntüler

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