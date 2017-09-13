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DHA İSTANBUL - ATATÜRK HAVALİMANI AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA İstanbul Atatürk Havalimanı, Temmuz ayında yüzde 17,6'lık yolcu artış oranıyla Avrupa'da en yüksek orana ulaşan ikinci havalimanı oldu

13 Eylül 2017 20:16

Haber - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Temmuz ayında yüzde 17,6\'lık yolcu artış oranıyla Avrupa\'da en yüksek orana ulaşan ikinci havalimanı oldu.
Uluslararası Havaalanları Konseyi, Atatürk Havalimanı\'nın  2017 yılı Temmuz ayı rakamları göre Avrupa\'nın en yoğun havalimanları arasında yer aldığını bildirdi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, ACI(Airport Council International-Uluslararası Havaalanları Konseyi)Avrupa verilerine göre, Atatürk Havalimanı\'nın Temmuz ayında Avrupa havalimanları arasında yolcu artış oranının Moskova Havalimanı\'nın ardından en yüksek ikinci havalimanı olduğunu açıkladı. Atatürk Havalimanı\'nın Temmuz ayında yüzde 17,6\'lık yolcu artış oranıyla Avrupa\'da en yüksek orana ulaşan ikinci havalimanı olduğu kaydedildi.

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