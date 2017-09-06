DHA İSTANBUL - ATAKÖY'DE ATEŞ EDEN SAVCININ OĞLU POLİSE TESLİM OLDU

* HAKİM SAVCILAR LOJMANLARINDA SİLAH SESLERİ. 2 YARALI VAR.

Serpil KIRKESER - Soner HASIRCIOĞLU, İstanbulDHA

Ataköy 5. Kısımdaki Hakim Savcılar Lojmanları yakınında silah sesleri duyuldu. Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olayda 2 kişi yaralandı. Silah kullanan kişinin Lojmanda kalan bir savcının oğlu olduğu öğrenildi. Olayın parkta yaşanan tartışmadan kaynaklandığı, tartışmanın tarafı olan savcınının oğlunun, tartıştığı kişilere evinden aldığı yivsiz pompalı tüfekle ateş ettikten sonra tekrar eve girdiği öğrenildi. Polis Bakırköy Adliyesi\'nde görevli olduğu öğrenilen savcının oğlunu teslim almak için lojmana girdi. Polise teslim olan savcının oğlu gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Vücutlarına saçmalar isabet eden 2 yaralının hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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özel tim ekipleri

lojman çevresindeki önlemler

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