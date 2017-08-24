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DHA İSTANBUL - ARKADAŞININ ÇALINAN ARACINI TESADÜFEN BULDU

  Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA) Kağıthane'de bir kişi, arkadaşının iki gün önce  çalınan aracını sokaktan geçerken tesadüfen buldu

24 Ağustos 2017 18:34

 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Kağıthane\'de bir kişi, arkadaşının iki gün önce  çalınan aracını sokaktan geçerken tesadüfen buldu. 
Hüseyin Özcan\'ın aracı iki gün önce İzzetpaşa Mahallesi Çam sokakta park halindeyken çalındı. Aracının çalındığını anlayan Özcan , polis merkezine müracaat etti .Özcan\'ın arkadaşı Osman Güneş bugün Talatpaşa Mahallesi Hanımeli Sokak\'tan geçerek iş yerine ilerlerken arkadaşının çalınan  aracının sokak içerisinde park halinde olduğunu gördü. Güneş hemen arkadaşına haber verdi. Olay  yerine gelen araç sahibi aracının başında bekleyerek polise ihbarda bulundu.  Arkadaşının aracını tesadüfen bulan Osman Güneş , \"Yoldan geçerken arkadaşın arabasını gördüm. Arkadaşa haber verdim. Arkadaş da bana aracının çalındığını söyledi. Bizde polis ekiplerini bekliyoruz şu anda\"diye konuştu.

\"ARACIN BULUNACAĞINA DAİR BİR UMUDUM YOKTU\"
Aracı çalınan Hüseyin Özcan ise \"Aracım çalındı ve polise ihbar ettik. İki günden beri haber bekliyorduk. Sağ olsun arkadaşımız gönderdi haberi. Arkadaşımız buldu arabayı bize ve haber verdi. Arabanın bulunacağına dair bir umudum yoktu\" dedi.
Çalıntı araç daha sonra incelenmek üzere  Çağlayan Polis Merkezine götürüldü.
   
Görüntü Dökümü
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-Çalınan araçtan genel ve yakın detaylar
-Aracı bulan kişinin aracı incelemesi
-Araç sahibinin aracının başında beklemesinden detay görüntü
-Aracı bulan Osman Güneş ile röportaj
-Araç sahibi Hüseyin Özcan ile röportaj
-Aracın sokak içerisinde park halindeki görüntüsü
-Genel ve yakın detaylar 
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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