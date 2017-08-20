DHA İSTANBUL - ARALARINDA CİNAYETTEN HUSUMET OLAN İKİ AİLE BARIŞTIRILDI

Taner YENER - Ali Kerem BENGİ / İstanbul, DHA

Gaziosmanpaşa\'da 9 ay önce bir kişinin ölümüyle iki aile arasında başlayan husumet, Siirt\'in tanınmış isimlerinden Muiniddin Aydın’ın araya girmesiyle verilen barış yemeğiyle son buldu.

Muiniddin Aydın, 2004 yılında öldürülen töre cinayetlerinin sembol ismi olan Güldünya Tören’in ailesi ile kendisini hamile bırakan Servet Taş\'ın ailelerini de 8 yıl sonra barıştırmıştı. Aydın’ın kan davalı çok sayıda ailenin barışmasına öncülük ettiği öğrenildi.

Karayolları Mahallesi’nde 9 ay önce iki grup arasında tartışman ardından yaşanan kavgada iddialara göre; 16 yaşındaki Ömer A., aynı yaştaki Veysel Peşen\'i silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Veysel Peşen\'in üyesi olduğu Bitlis Dumuli aşireti ile Ömer A’nın ailesinin üyesi olduğu Siirt Pori aşireti arasında husumet husumetin giderilmesi için Siirt\'in tanınmış isimlerinden Muiniddin Aydın devreye girdi. İki aile yaklaşık 9 ay sonra Muiniddin Aydın tarafından barıştırıldı. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde bulunan Kazımiye dergahında gerçekleştirilen barış törenine; iki ailenin yakınları, aşiret liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



\"BARIŞ OLSUN NASIL OLURSA OLSUN\"

Dua ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Muiniddin Aydın, “Tabii ki ölümdür. Kan akmıştır. Hepimiz üzüldük. Hepimiz acı çektik. Bizim buradaki görevimiz buradaki olayı tatlılıkla, güzellikle barıştırarak sonlandırmak. Bu arada çok emek veren olmuştur. Allah hepsinden razı olsun. Bir toplumun en başta sahip olması hicap eden durum husus birlik ve beraberlik halinde yaşamasıdır. Birlik ruhunu kaybeden cemiyetler her şeylerini kaybetmek zorunda kalırlar. Onun için dinimizde birlik beraberlik korunması fitne ve felaketlerin üzerinde önemle durulması lazım. Muhterem kardeşler malumunuz her olayda inşallah barışla noktalanacaktır. Barışa vefat eden çocuğun, kardeşimizin dedesi Şemsettin, çocukların hatırı için bu fedakarlığı yapmıştır. Huzurlarınızda kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Emeği vardır. Sonra barışa gelmiştir. Barış olsun nasıl olursa olsun. Bizim kanaatimiz budur. Dolayısıyla bütün bu aileye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah sabır versin diliyoruz\" dedi.

İKİ DEDE BİRBİRİNE SARILDI

Muiniddin Aydın tarafından barıştırılan iki aile daha sonra Kur\'an-ı Kerim\'in altından geçerek barış sözü verdi. Veysel Peşen\'nin dedesi Şemsettin Peşen ile Ömer A’nın dedesi Süleyman Açıkça birbirlerine sarıldı.

\"ORTADA BİR DÜŞMANLIK KALMAMIŞTIR\"

Şemsettin Peşen ise Kürtçe konuşmasında, “Gelen misafirlere teşekkür ediyorum. Sırf Allah rızası için Hazret-i Resurullah’ın hatrı için bu barış tesis etmiştir. Katili affetmiştir. Ortada artık bir düşmanlık kalmamıştır. Burada kardeşçe yaşayacağız. Bu kardeşliğin, barışın değerini iyi bilelim. Bozmayalım bozulmasın\" dedi.

\"BARIŞTA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM\"

Ömer A’nın dedesi Süleyman A., da Kürtçe konuşmasında, “Aileye ve barışta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle mağdur tarafına sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Kardeşiz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bütün gelenlere de sonsuz teşekkür ediyorum\" dedi. Konuşmaların ardından diğer aile fertleri de birbirleriyle tokalaştı. Yaklaşık iki saat süren tören verilen yemekle son buldu.



Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Vatandaşların gelmesi

-Dergah içerisindeki kalabalıktan görüntü

-Muiniddin Aydın’ın konuşmaları

-Kuran-ı Kerim okunması

-Dualardan görüntü

-Törenden detaylar

-Yemekten görüntü

-Genel ve Detaylar