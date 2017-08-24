DHA İSTANBUL - ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA ÜÇÜNCÜ KEZ MÜTALAA VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Sarıyer Uskumruköy\'de annesi Belgin Hızal (57) \'ı boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Aslı Sönmezler\'in davasında mahkeme heyetindeki değişiklik nedeniyle karar çıkmadı. Duruşmada üçüncü mütalaasını veren savcı, Aslı Sönmezler\'in öz annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Sönmezler hakkındaki ilk mütalaada haksız tahrik nedeniyle 24 yıl hapis istenmiş, ikinci mütalaada haksız tahrik olmadığı görüşüyle ağrılaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan sanık Aslı Sönmezler getirildi. Şikayetçiler Mustafa Süha Hızal ile Elvide Hızal ise avukat Handan Bakbak temsil etti.

ŞİZOFRENİ DERNEKLERİ FEDERASYONU\'NUN KATILMA TALEBİNE RET

Heyet değişikliği nedeniye eski zabıtların okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Davut Varlı, Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Arif Haldun Soygür\'ün dilekçe göndererek davaya katılma talebinde bulunduğunu belirtti. Sanık Aslı Sönmezler\'in avukatı talebin kabulünü istedi. Ancak mahkeme heyeti, suçtan zarar görmediği gerekçesiyle talebi reddetti.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı Aydın Şen mütalaasında, kendisinden önce 16 Haziran ve 17 Temmuz\'da iddia makamınca ayrıntılı mütalaa verildiğini belirterek \"Sanığın öz annesini boğmak suretiyle öldürdüğü hususunda şüphe yoktur\" dedi. Sanığın anne ve babasının ayrı yaşamasından dolayı ruhsal bunalıma girdiği, bu nedenle tedavi gördüğü, olaydan iki ay önce de ölenin talebi üzerine Bodrum\'dan İstanbul\'a geldiğini belirten savcı, İstanbul\'da kedilerinden bir tanesinin kaybolduğunu, annesinin daha önce kendisini akıl hastanesine yatırdığını, tekrar yatıracağını düşünerek annesini boğazını sıkarak öldürdüğünü ifade etti. Maktülden kaynaklanan haksız tahrik bulunmadığını belirten savcı, sanık hakkında verilen adli tıp kurulu raporlarına da değinerek sanığın olay tarihinde ceza sorumluluğunun tam olduğunu vurguladı. Savcı, sanığın öz annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutukluluğunun devamını talep etti.

SANIK AVUKATI: YENİDEN RAPOR ALINSIN

Sanık Aslı Sönmezler\'in avukatı Erkin Göçmen ise savcının mütalaasının Adli Tıp Genel Kurulu \'nun görüşüne dayandığını söyleyerek buna itiraz ettiğini belirtti. Avukat Göçmen, \"İstanbul Tıp Fakültesi\'nce müvekkilimin şizofreni hastası olduğu belirtilmiştir.Buna rağmen müvekkilim hakkında cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilmiştir. Ayrıca maktül Belgin Hızal\'ın olaydan kısa bir süre önce yazdığı bir mektubu da dosyaya sunduk. Bu mektupta, kızının ruhsal durumu, sağlık durumuyla ilgili detaylar yer almaktadır. Bu da Aslı\'nın olay tarihinde cezai ehliyeti olup olmadığını gösteren önemli bir delildir\" dedi.

Müvekkilinin olaydan sonra Bakırköy Hastanesi\'nde yatılı tedavi gördüğünü de belirten avukat Göçmen, üniversitelerden bir heyet oluşturularak yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: AKIL HASTALIĞI TEŞHİSİ KONMAMIŞTIR

Şikayetçi avukatı Handan Bakbak ise Aslı\'nın dedesi olan şikayetçilerden Mustafa Süha Hızal\'ın öldüğüne ilişkin belgeyi sunarak \"Akıl hastalığı ve ruh hastalığıfarklı şeylerdir. sanığa akıl hastalığı teşhisi konmamıştır\" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

KARAR İÇİN DOSYA İNCELEMEYE ALINDI

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, heyet değişikliği nedeniyle karar için dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, 26 Aralık 2015 tarihinde sanık Aslı Sönmezler annesini boğarak öldürdükten sonra 155\'i arayarak polise teslim oldu. Olay yerine giden jandarma, Aslı Sönmezler\'i kendilerini beklerken, annesi Belgin Hızal\'ı da mutfakta yüzüstü yerde yatar vaziyette buldu. Adli Tıp Kurumu\'nca annenin boğma sonucu öldürüldüğü belirlendi. Tanık olarak dinlenen Belgin Hızal\'ın teyzesi Cavide Y., Aslı Sönmezler\'in ABD\'de üniversite bitirdiğini, kendisinin akıl hastası olduğunu ve hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Belgin Hızal\'ın ablası tanık Elvide Hızal de kız kardeşiyle Aslı\'nın arasında çoğu zaman tartışmalar yaşandığını, tartışmaların nedenin kızının ruhsal rahatsızlığından kaynaklandığını ifade etti. Elvide Hızal, sanığın kendisine verilen ilaçları kullanmadığını da anlattı. Cinayetten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü\'ne sevk edilen sanığın \"Bipolar affektif bozukluk (duygudurum bozukluğu)\" rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Aynı şekilde sanığın avukatı da 5 profesörün imzaladığı 10 Şubat 2016 tarihli, müvekkilinin cezai ehliyeti olmadığına dair raporu savcılığa sundu. Psikiyatrist Prof.Dr. M.Özkan Pektaş\'ın hazırladığı raporda sanığın \"kronik psikotik bozukluk\" denen hastalık bulunduğu belirtildi. İddianamede sanığın akıl hastalığının etkisiyle öz annesini boğarak öldürdüğünü ifade edilerek ceza verilmeyip tedavi altına alınması talep edildi.

DAHA ÖNCE İKİ AYRI MÜTALAA VERİLMİŞTİ

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada ilk mütalaa 16 Haziran\'da, savcının değişmesi üzerine ise 17 Temmuz\'da ikinci mütalaa verildi. 16 Haziran\'da verilen mütalaada, sanık Sönmezler\'in \"Kasten öldürme\" suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezasında indirime gidilerek 24 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti. 17 Temmuz\'daki mütalaada ise sanığın \"Kasten öldürme\" suçunu haksız tahrik altında işlemediğini gerekçe göstererek ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti.

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