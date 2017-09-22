DHA İSTANBUL -  ANNE, KIZ BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ





Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Suriye\'nin önde gelen muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat, Üsküdar\'daki evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Anne,kızın boğazlarından büyük bir bıçakla bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Evden bir şey alınmadığı belirlenirken, anne kızın öldürüldükten sonra evin salonuna yanyana yatırıldığı üzerlerine bir toz döküldükten sonra battaniye örtüldüğü tespit edildi. Cesetlerin üzerine dökülen tozun ne olduğu araştırılıyor. Polis, evde bulunan iki cep telefonu, bilgisayar ve hard diskleri cinayetle ilgili bir ipucu bulmak için inceleme altına aldı. Olay Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından ortak olarak soruşturuluyor.

BOĞAZLARINDAN BÜYÜK BİR BIÇAKLA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Polis tarafından olayla ilgili açılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede kapıda herhangi bir zorlama izine rastlanmazken anne, kızın boğazlarından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Katil veya katillerin olayda oldukça büyük bir bıçak kullandığı iki cesedinde boğaz bölgelerinde geniş yaralar açtığı öğrenildi.

CESETLERİN ÜZERİNDE BULUNAN DETERJAN BENZERİ TOZUN NE OLDUĞU ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan cesetlerin evin salonunda yanyana yatırıldığı ardından üzerine bir toz dökülerek battaniye ile örtüldüğü tespit edildi. İlk anda deterjan olduğu düşünülen beyaz tozun tam olarak ne olduğunun tespit edilmesi için incelemenin sürdüğü belirtildi.

EVDEN BİR ŞEY ALINMAMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evde yapılan incelemede 3 gün önce meydana geldiği tahmin edilen cinayetin ardından katil yada katillerin evden bir şey almadıkları öğrenildi. Evde bulunan anne kıza ait cep telefonları, bilgisayar ve 10\'un üzerinde hard disk cinayetle ilgili bir ipucu bulunma ihtimaline karşılık inceleme altına alındı. Öte yandan evde yapılan parmak izi incelemesiyle evde bulunabilecek muhtemel yabancı parmak izleride aranıyor.

10 GÜN ÖNCE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT EDİLMİŞ

Polisin yaptığı incelemede Orouba Barakat\'ın yaklaşık 10 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden bir tehdit aldığını tespit etti. Orouba Barakat\'ın yakınlarının bildiği tehdit olayının Tunus aksanı ile yazan bir kişi tarafından yapıldığı öğrenildi. Ancak Orouba Barakat\'ın bu tehditle ilgili Emniyet güçlerine herhangi bir müracaatının olmadığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü soruşturmayı Asayiş şube müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak olarak soruşturduğu katil veya katillerin yakalanması için çalışmaların çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Anne ve kızının fotoğrafları

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Araçlarının görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yeiri incelem ekiplerinden görüntü

-Aracı incelemeleri

-Binadan ayrılmaları

-Binadan görüntü

-Komşuları ile röp

-Genel ve detay görüntüler



22.09.2017 - 09.40 Haber Kodu : 170922025