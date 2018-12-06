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DHA İSTANBUL - ANADOLU ADALET SARAYININ ÖNÜNDE SİLAHLI YARALAMA

- GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI VURDU Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde adliyede görevli güvenlik görevlisi, yine adliyede görevli başka b

06 Aralık 2018 15:49

- GÜVENLİK GÖREVLİSİ TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI VURDU

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde adliyede görevli güvenlik görevlisi, yine adliyede görevli başka bir güvenlik görevlisini silahla yaraladı. 

ARACIN İÇİNDEN SİLAHLA VURARAK YARALADI
Saat 07.40 sıralarında meydana gelen olayda aracın içinde bulunan adliyede görevli güvenlik personeli İ.Ö. ile T.B. arasında tartışma çıktığı, T.B.\'nin İ.Ö.\'yü silahla vurarak yaraladı.  Meslektaşı tarafından  bacağından vurulan İ.Ö., Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İ.Ö.\'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 
Olay yerinden kaçan güvenlik görevlisi T.B. bir süre sonra  polis tarafından gözaltına alındı. T.B.\'nin  Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun sürdüğü, olayda kullanılan silahın da ele geçirildiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri ve hastaneden görüntü

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