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DHA İSTANBUL - ANADOLU ADALET SARAYI'NDAKİ KAVGA VE CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

  * Adliyenin kantinindeki kavga, ardından yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

27 Ağustos 2017 18:10

 

* Adliyenin kantinindeki kavga, ardından yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'nda 3 gün önce bir cinayet davası sırasında taraflar arasında başlayan kavga cinayetle bitmişti. O anlara ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. 
Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen cinayet davası sırasında, taraflar arasında B Blok\'ta bulunan kantinde kavga çıktı. Kavganın ardından adliye dışına çıkan taraflardan, çay bahçesinde oturanların üzerine lüks bir otomobilden ateş açtı. Olay sırasında Salih Hakyolu göğsünden, Barış Güngör (36) ise bacağından yaralandı. Yaralılarından Salih Hakyolu (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganların kullandığı araç terk edilmiş olarak bulunmuştu. Kavga ve saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşlediği iddia edilen Mıhça Akış (18) ile otomobilde bulunan Fahri Keklik (36), Yusuf Erdoğan (20), Hasan Özmen (21) gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 4 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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(Güvenlik Kamerası)
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-Kavga ve silahlı saldırı anı

(Geçilen Görüntü)
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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Alınan geniş güvenlik önlemi

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