DHA İSTANBUL - ANADOLU ADALET SARAYI ÇIKIŞINDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülen bir cinayet davası sonrasında taraflar arasında yaşanan kavganın ardından bir kişinin yaşamını yitirdiği bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayının şüphelileri gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sürüyor.

Anadolu Adalet sarayında önceki gün meydana gelen olay sırasında bir cinayet davası sırasında taraflar arasında başlayan kavga cinayetle bitmişti. 7.Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bir cinayet davası sırasında tarafılar önce B Blok\'ta bulunan çay ocağı önünde tartışmaya başlamışlardı. Kavganın ardından adliye dışına çıkan taraflardan, bir çay bahçesinde oturanların üzerine lüks bir otomobilden ateş açılmıştı. Olay sırasında Salih Hakyolu göğsünden, Barış Güngör ise bacağından yaralanmıştı. Yaralılarından Salih Hakyolu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırganların kullandığı araç terk edilmiş olarak bulunmuştu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce saldıganların kullandığı otomobilin sahibini tespit ederek gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri dün gece düzenledikleri operasyonda silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği\'ne getirilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.