DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle geniş haber) ERDOĞAN: ASKERLİKTE KIRGINLIK KAVRAMI GİBİ BİR KAVRAM OLMAZ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"(AKSAKALLI\'NIN ATAMASI) Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar\"

\"(KILIÇDAROĞLU\'NUN AÇIKLAMALARI) Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün\'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı\'nda basın açıklaması yaptı.

\"NEREDE GÖREV VERİLİRSE ASKER GİDER GÖREVİNİ ORADA YAPAR\"

Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı\'nın 2. Kolordu Komutanlığı\'na atanmasına ilişkin soru üzerine \"Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede görev verilirse asker gider görevini orada yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı\'nın Özel Kuvvetlerdeki görev süresi de doldu. Kaldı ki bu da aslında böyle bir süreyle de bağımlı olan bir şey de değildir. Bu yaklaşan YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu\'ya atamasıyla alakalı ilgili birimler bu teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de orada bu görevini devam ettirecek\" dedi.

İRAN\'LA MÜŞTEREK HAREKAT HER AN GÜNDEMDE\"

İran Genelkurmay Başkanının Ankara ziyaretinde terör örgütünün kamplarına ortak harekat planlandığı iddialarına da yanıt veren Erdoğan, \"Terör örgütlerine karşı, İran\'la böyle bir müşterek harekatın yapılması her an gündemde\"diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \" Bu ziyarette, sınırdaş ve özellikle de aynı inancın mensupları olarak, tehdit unsuru haline gelmiş olan bu terör örgütlerine karşı, İran\'la böyle bir müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Bu dayanışma, iki Genelkurmay başkanı arasında görüşülmüş ve nasıl bir çalışma yürütebilir, bunun diplomatik boyutu ne olabilir, bunların hepsini aramızda görüştük. Benim kabulümde de kendilerine, bunun daha geniş anlamda nasıl olması gerekir, bunların hepsini aramızda görüştük. Çalışmalar devam edecek. Çünkü PKK terör örgütünün İran\'daki ayağı biliyorsunuz PJAK. Bunların sürekli İran\'a da bizlere de verdikleri zararlar var. Bu tehditler, her iki ülkenin dayanışması halinde çok daha farlı bir şekilde, çok daha kısa zamanda, bir neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapıyoruz, yapacağız. Temenni ederim ki, buralardan başarılı neticeleri alırız\"şeklinde konuştu.

\"KILIÇDAROĞLU, DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYOR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine ise, "Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok" diye yanıt verdi.

ÜRDÜN ZİYARETİ

Ziyaretinin günü birlik olduğunu ve akşam saatlerinde tekrar yurda döneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün seyahatiyle ilgili olarak da, “Kardeşim Ürdün Kralı Abdullah\'ın nazik daveti üzerine heyetimle birlikte Ürdün\'e hareket ediyoruz. İki ülke arasında 4 yıl aradan sonra Devlet Başkanı düzeyinde yapılan bu ziyarette ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için atılabilecek adımları ele alacağız.\" dedi.

