DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  DİKEY YAPILAŞMAYA İLLERİMİZDE, İLÇELERİMİZDE MÜSAADE ETMEYELİM 

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK -İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi\'nin \"Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım\" toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılaşma konusundaki eleştirilerini sürdürerek, \"Valilerimiz, belediye başkanlarımdan rica ediyorum. Lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyin\" dedi.

\"MALUM CHP ZİHNİYETİ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başlarında CHP\'yi hedef aldı. Erdoğan, \"Bu Fatih\'te, o Selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum tarihi inkar edenler, yıktılar. Onlar yıktı, biz ise inşaa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum, CHP zihniyeti\" dedi.

Erdoğan, \"Onlar o güzelim eserleri, yeri geldi ahır olarak kullandılar. Yıktılar, onunla iftihar ettiler. Biz ise o yıkılan eserleri, şimdi restore ediyor, inşa ediyor ve bugünün nesline diyoruz ki, \'bak senin deden işte böyleydi\'. \'Bunları yaptı, size bıraktı\'. Ama birileri de geldi bunları yıktı. Şimdi gençliğe sesleniyorum. Bunları yapıp, kendi ecdadı olarak kendinden sonra gelenlere bırakanlar yanlış mı yaptılar ? Onlar bıraktılar da, bunu yıkanlar, CHP zihniyeti doğru mu yaptı ? Bunun hesabını sormayacak mısınız ey gençlik ?Tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum. Tarihimize sahip çıkacağız\" şeklinde konuştu.

ŞEHİRLEŞME ELEŞTİRİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Şehirleşmeyle ilgili eleştirilerini bu toplantıda da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \" İstanbul Büyükşehir Belediye başkanım burada, valimiz burada, ilçe belediye başkanlarımız burada. Aynı ısrarımı bu önemli toplantıda yine yapıyorum. Millet olarak beka meselemize öylesine odaklandık, öylesine büyük badireleri arka arkaya yaşadık ki, bizim bu meseleleri tartışma, kendimize yol çizme imkanımız olmadı. Şehirlerimiz gecekonduların, şekilsiz binaların, sanat ve estetiği olmayan yapıların istilasına uğradı. Başını sokacak evi, çalışacak işi, günlük hayatını sürdürecek asgari imkanı olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Çünkü bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Ama hamdolsun ki Türkiye bu düzeyi geride bıraktı\" diye konuştu.

\"DİKEY YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYİN\"

\"Valilerimiz, belediye başkanlarımdan rica ediyorum. Lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyin\" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bu konuda bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır. Biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine, daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.

KÖTÜ RESTORASYONLARI ELEŞTİRDİ

Bazı kötü restorasyonlardan da söz eden Erdoğan, \"Bir dönem tarihi camileri yıkma, yıkılamayanları da depo, iş yeri hatta ahır olarak kullanma modası vardı. İstanbul başta olmak üzere bu tahribatın izlerini halen görüyoruz. Restorasyon adı altında sergilenen tarih ve kültür facialarının bu anlayıştan bir farkı yoktur\" dedi.

AYET YAZILI \'ALEM\' HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a konuşmasının ardından Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından cami minarelerinin ucunda yer alan özel bir \'Alem\' hediye edildi. Alem\'deki işlemede, Mekke\'nin fethinin müjdelendiği Nisa suresinin 13. ayeti yer aldı.

FATİH BELEDİYESİNİN ÇALIŞMASI

Fatih Belediyesi tarafından \"Restorasyon ve İhya çalışmaları\" adıyla gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe sınırları içindeki Medreseler, Tekkeler, Sıbyan Mektepleri, Sarnıçlar, Anıt Yapılar, Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapılar, Camiler ve Çeşmelerden oluşan toplam 320 adet orta ölçekli eser yenilendi. Bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşların işbirliği ile hayata geçirildi.

KAPALIÇARŞI RESTORASYONU DA BAŞLADI

Bu yanında halen 480 eser için de benzer yenileme çalışmaları devam ediyor. Kapalıçarşı\'nın da restorasyon süreci başladı.

Görüntü Dökümü:

- Salondan detaylar

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

- Hediye takdiminden detay

11.11.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171111146_

11.11.2017 - 17.42 Haber Kodu : 171111152

