DHA İSTANBUL - (aktüel görüntüyle) BEYOĞLU'NDA OTELDE YANGIN (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Tansu Edip GÖKBUDAK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

BEYOĞLU\'nda bulunan bir otelde yangın çıktı.

Beyoğlu Tepebaşı\'nda bulunan 7 katlı otelin -2. katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. SPA merkezinden çıkan duman üzerine otel personeli ve müşteriler dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan yangına müdahale etmek isteyen otel personeli Abdullah Yıldız dumandan etkilendi.

Yere düşerek başını çarpan Yıldız, itfaiye tarafından dışarıya çıkarıldı. Yıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otelden çıkan turistlerden genel ve detaylar

- Otelden genel ve detay

- Otel çalışanlarıyla röportaj

- Otelden çıkarılan Abdullah Yıldız\'ın ambulansa bindirilmesi

- Ambulanstan detay görüntü