DHA İSTANBUL - AKŞENER: (PARTİ KURMA ÇALIŞMALARI) EKİM AYI ORTASINA KADAR YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Nurcan KIRCALI / İstanbul, DHA

MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, MHP Eski Şile İlçe Başkanı Hüseyin Özgür’ün oğlunun Satmazlı Mahallesi\'nde düzenlenen Sünnet düğününe katıldı.

Mehter marşlarıyla karşılanan Meral Akşener sünnet olan Cevathan Özgürü tebrik etti ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen davetlileri kırmadı. Akşener, yeni parti kurma çalışmaları hakkında DHA muhabirinin soruları üzerine, “Ekim ayı ortasına kadar yetiştirmeye çalışacağız\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Akşener\'in açıklaması

- Detaylar