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DHA İSTANBUL - AKOM: DOLU İLE İLGİLİ RİSK EN AZA İNMİŞTİR

Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA  AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, "Yağışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu ile ilgili risk en aza inmiştir" denildi

26 Haziran 2018 21:49

Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA 
AKOM\'dan yapılan yeni açıklamada, \"Yağışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu ile ilgili risk en aza inmiştir\" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)\'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Marmara\'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış Bursa ve Tekirdağ bölgelerinde dolu şeklinde etkili olmuştur.  Yağış, Marmara denizi üzerinden geçerek akşam 17.00 sıralarında İstanbul\'da etkili olmaya başlamıştır. Yağışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu ile ilgili risk en aza inmiştir\" ifadeleri yeraldı.

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