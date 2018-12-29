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DHA İSTANBUL - AK PARTİ'NİN ADAY TANITIM TOPLANTISI ÖNCESİ TRİBÜNLERDE GERGİNLİK

  Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)  AK Partinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı

29 Aralık 2018 15:58

 

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) 
AK Partinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacağı tanıtım toplantısı öncesi Sinan Erdem Spor salonunun tribünlerde bulunan partililer arasında gerginlik yaşandı. Yer tartışması ile başlayan kavgaya tribünde bulunan diğer partililer ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kürsüden de gerginliğin yatışması için sürekli anons yapıldı. 

Görüntü dökümü
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-Tribündeki gerginlik
-Gerginliği yatıştırmaya çalışanlar
-Kürsüden anons yapılması
 

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Kamera GökhanOnur MERİÇPartininBelediyeSinan Erdem SporYerKürsüden
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