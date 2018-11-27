DHA İSTANBUL - AİLEDE BAĞIMLI VARSA ÇOCUKTA RİSK 6 KAT ARTIYOR



İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- GAZİ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ailede tütün, alkol, uyuşturucu kullanan biri olduğunda gencin madde bağımlılığı riskinin 3 ila 6 kat oranında arttığını belirtti.

Yeşilay tarafından Sağlık Bakanlığı\'nın desteğiyle WOW Istanbul Hotel & Convention Centre düzenlenen \'2. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu dün başladı. Yeşilay\'ın bağımlılığı engellemek adına yaptığı projelerden bahseden Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay\'ın sadece bilgilendirmekle kalmayıp tedavide de yer almaya başladığına dikkat çekti.

MERKEZLERİN SAYISI ARTACAK

Psikososyal destek amaçlı merkezler kurmaya başladıklarının altını çizen Prof. Dr. Mücahit Öztürk, \"Bugün sayısı 7 olan bu merkezlerimiz ayaktan ücretsiz tedavi hizmeti veriyor. Önümüzdeki yıldan itibaren bu merkezlerimizin hem sayısı artacak hem de bunlara yatarak tedavi merkezlerimiz eklenecek. Bu merkezlerimiz şu anda İstanbul, Şanlıurfa, Düzce ve Antalya\'da var. Ama 3-4 ay içerisinde 7-8 tane daha eklenecek. Amacımız Türkiye\'nin her yerinde ulaşılabilir olmak\" dedi.

MEB İLE YEŞİLAYDAN ORTAK PROJE MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile beraber yeni bir program oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Mücahit Öztürk, \"Bunun adı, \'Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı.\' Eğer okuldaki öğretmenlerimiz öğrencinin bağımlılık yapan herhangi bir maddeyi kullandığını düşünüyorlarsa hızlıca müdahale etmek ve gerekli psikososyal desteği vermek gibi bir amacımız var. Bunu tüm Türkiye\'ye yaygınlaştırabilirsek bağımlılık oluşmadan engellemiş oluruz. Bu İstanbul\'da başladı ve rehber öğretmenlerin eğitimi aşamasındayız. Hedefimiz, madde kullanan çocuklarına nasıl yaklaşması gerektiğini öğretmek\" diye konuştu.

YATARAK TEDAVİ MERKEZLERİ AÇILACAK

Yataklı tedavi merkezlerinin tedavide önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, \"Bağımlı çocuklar sokakta kalmasın ve yataklı merkezde 3 ila 6 ay arasında rehabilite olsunlar. Hedefimiz bu merkezleri açmak. Bir yıl içinde bu merkezleri açmak. Şu anda yataklı rehabilitasyon anlamında bir merkezimiz yok. Türkiye\'de bunun uygulamaları da maalesef yok denecek kadar az. Hedefimiz bir yılda en az 3 farklı noktada bu merkezleri açmak. Sokaktaki o görüntülerin oluşmasını engellemek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

BİR MİLYON 800 KİŞİ BİR KERE DENEMİŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye\'de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımı Araştırması\'nın sonuçlarını paylaşan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunlara dikkat çekti:

\"2018 kasım ayında yayınlanan rapora göre, Türkiye\'de hayatı boyunca bir kez uyuşturucu ve benzeri maddeleri denemiş olan kişilerin oranı yüzde 3,1. Bu toplumun 3.1\'i uyuşturucu kullanıyor anlamına gelmiyor. Bu, yüzde 3.1 en az bir kez uyuşturucu kullanmayı denemiş demek. Yaklaşık bir milyon 800 bin kişinin uyuşturucu kullanmayı en az bir kez denediği anlamına geliyor. Bu araştırmadan çıkan bir başka önemli sonuç daha var. Bir kez uyuşturucu kullanmayı deneyenlerin yüzde 70\'i kullanmaya devam ediyor. Bu da Türkiye\'de bir milyon 200 ila 300 bin kişinin halihazırda uyuşturucu kullandığını gösteriyor. İçişleri Bakanlığı\'nca 42 bin kişilik örneklemle yapılan Türkiye araştırması uyuşturucuya başlama ortalama yaşının 19 olduğunu gösteriyor. Ancak, 15-24 yaş arası uyuşturucu kullanımı açısından en riskli yaş grubunu oluşturuyor. Bu yaş grubu için daha etkin önlemlerin alınması gerekiyor.\"

\"AİLELER ÇOCUKLARINI TAKİP ETMELİ\"

Uyuşturucuyla mücadelenin aileden başladığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ailelerle ilgili çarpıcı rakamları açıkladı. Prof. Dr. İlhan, \"Türkiye araştırmasına göre, eğer ailede tütün, alkol, uyuşturucu kullanan biri varsa o zaman gencin uyuşturucu kullanma riski 3 ila 6 kat arasında artarak değişiyor. Ailelerin bu noktada iyi örnek olması gerekiyor. Gencin çevresinde uyuşturucu kullanan birisi varsa yani 3 arkadaşından birisi uyuşturucu kullanıyorsa gencin uyuşturucu kullanama riski 10 katı kadar değişebiliyor. O zaman biz çocuklarımızı izlemeli ve ama ne çok sıkıştırmalı ne de gevşek bırakmalıyız. Ama onları takip etmeliyiz. Davranış bozukluğu varsa önlem almalıyız. ALO 191 Sağlık Bakanlığımızın uyuşturucu ile mücadele hattı ailelere bu konuda destek olacaktır\" uyarısında bulundu.

ERKEKLER KADINLARA ORANLA DAHA FAZLA KULLANIYOR

Dünya ve Türkiye\'de erkeklerin kadınlara oranla daha fazla uyuşturucu kullandığını ifade eden İlhan, \"Bunu nedeni ise Türkiye açısından baktığımızda erkekler daha çok dışarıda ve daha fazla gelir sahibi. Ancak 2011 ile 2018 çalışmamızı kıyasladığımızda erkeklerin giderek artan düzeyde uyuşturucu kullandığını rahatlıkla söyleyebilirim. En çok uyuşturucu kullananların eğitim düzeyine baktığımızda karşımıza ilkokul ve lise mezunları çıkıyor. Üniversite mezunları ve öğrencilerinin oranı da burada hiç azımsanmayacak düzeyde. Bunlar da risk grubunu oluşturuyorlar. Uyuşturucu kullanımı ülkemizde en çok yoksullar ve asgari ücretin bir katına kadar fazla ücret alanlar içerisinde görülüyor. Daha yüksek gelir sahibi olanlarda daha fazla görülüyor. Bütün dünyada yoksullar en fazla uyuşturucu kullananlardır. Bunun nedeni satıcıların yoksul kişileri uyuşturucu tuzağına çekmesi ve daha sonra bu kişileri satıcı yapma gayesidir\" değerlendirmesinde bulundu.

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