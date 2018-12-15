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DHA İSTANBUL - AFRİN ŞEHİDİ HELALLİK ALINMAK ÜZERE BABA OCAĞINA GETİRİLDİ (1)

-Şehidin 7 aylık hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

15 Aralık 2018 14:22

-Şehidin 7 aylık hamile eşi gözyaşlarına boğuldu. 

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK- Can EROK, İSTANBUL(DHA) AFRİN - Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG\'li teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi Bahçelievler\'deki baba ocağına getirildi. Üsteğmen Muhammed Ali Kalo\'nun cenazesi 11.00 sularında Baki Sokak\'ta bulunan evlerine getirildi ve helallik alındı. Helallik sırasında şehidin 7 aylık hamile eşi, ailesi ve yakın gözyaşlarına boğuldu. Helalliğin ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Ataköy 5\'inci Kısım Camii\'ne uğurlandı.

Görüntü dökümü
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-Şehidin babaocağı
-Şehit naşının eve getirilmesi
-Okunan dualar
-Helallik alınması
-Şehidin camiye götürülüşü
 

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