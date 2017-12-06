DHA İSTANBUL - ABDULLAH GÜL : ABD BAŞKANI TRUMP UMARIM KUDÜS'LE İLGİLİ YANLIŞ KARAR ALIP ATEŞLE OYNAMAZ

Enver ALAS / İSTANBUL DHA

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, \"ABD Başkanı Trump umarım Kudüs\'le ilgili yanlış karar alıp ateşle oynamaz.\" dedi.

Abdullah Gül resmi Twitter hesabı Abdullah Gül@cbabdullahgul üzerinden yaptığı açıklamada, \"ABD Başkanı Trump umarım Kudüs\'le ilgili yanlış karar alıp ateşle oynamaz. Böyle bir kararın tüm İslam dünyasına karşı büyük bir provokasyon olacağını, iki devletli çözüm ihtimalini yok edeceğini ve küresel neticeler doğuracağını her barışsever ona anlatmalı.\" ifadelerini kullandı.