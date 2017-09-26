DHA İSTANBUL - “7 KOCALI HÜRMÜZ", MÜJDAT GEZEN'İN YORUMUYLA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen\'in üstlendiği “7 Kocalı Hürmüz\" müzikali Ekim ayı sonunda seyirciyle buluşacak.

Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil\'in kaleme aldığı “7 Kocalı Hürmüz\" oyunu, usta tiyatrocu Müjdat Gezen\'in yorumu ve iddialı kadrosuyla sahneye taşınacak. Ekim ayının son haftası seyirciyle buluşacak “7 Kocalı Hürmüz\"ün basın toplantısı, müzikalin sahneleneceği TİM Show Center\'da yapıldı. Müzikalin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve oyuncuların katıldığı toplantıda, “7 Kocalı Hürmüz\" ile ilgili bilgi verilirken, müzikalden de kısa bir gösterim yapıldı.

Ercan Bostancıoğlu, tiyatroda 62\'nci yılını kutladığını belirtirken, Yonca Evcimik de profesyonel sahne hayatında 40\'ıncı yılına girdiğini söyledi. Evcimik, konservatuvarda klasik bale öğrencisiyken “7 Kocalı Hürmüz\"de dansçı olarak çalışmaya başladığını vurgulayarak, “1979\'daki 7 Kocalı Hürmüz\'de oynamıştım. Ben klasik bale dansçısı olmak istemiyorum, sahnelerde şarkı söylemek, dans etmek, tiyatro yapmak istiyorum dediğim, benim aklımı çelip yolumu değiştirdiğim müzikaldir \'7 Kocalı Hürmüz\'. Rahmetli Adile Naşit\'in oynadığı Safinaz rolünü oynuyorum. 40 yıl sonra bana bu teklif geldi\" dedi.

İlker Ayrık da 7 kocadan biri olduğunu belirterek, “Jönü oynuyorum. Hiçbir yerden tutturamıyorum, bari kilodan tutturayım diye 10 kilo daha vermem gerekiyor. Hürmüz\'ün aşık olduğu kocası doktor rolündeyim. Türkiye\'de birçok seyircinin hasret duyduğu bir oyun olacağını düşünüyorum\" ifadesini kullandı.

Müjdat Gezen ve diğer oyuncular da müzikal ve rolleriyle ilgili kısa bilgi verdi.

OYUNCU KADROSUYLA DA DİKKATİ ÇEKİYOR

Yıllarca birçok önemli tiyatrocu tarafından sahnelenen, aynı zamanda sinemaya da uyarlanan müzikal, farklı meslek ve tiplerden 6 kocası olan Hürmüz\'ün 7\'nci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları mizahi bir dille anlatıyor.

Dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm tasarımını Leyla Gezen ile Bahar Korçan, müziklerini Emirhan Cengiz, koreografisini Pınar Ataer\'in üstlendiği müzikalde, Atilla Özdemiroğlu\'nun ünlü bestesi “Yalnız Kullar (Tanrım)\" parçasının yanı sıra Sadık Şendil\'in vasiyeti üzerine İstanbul türküleri de yer alıyor.

Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin\'in oynadığı “7 Kocalı Hürmüz\" müzikalinde Müjdat Gezen de kısa bir rol üstleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Müjdat Gezen ve oyuncuların açıklamaları

-Müzikalden kısa gösterim

-Detaylar



