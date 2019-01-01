DHA İSTANBUL - "TEBLİĞCİLER" İSTİKLAL CADDESİ'NE ÇIKTI (1)

Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK - Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA

“Tebliğci\" olarak bilinen bir grup, yılbaşı öncesinde Karaköy\'de ortaya çıktı. Yılbaşı kutlamaları ve milli piyangoya karşı broşür dağıtan grup, İstiklal Caddesi\'ne doğru ilerledi.

Bazı vatandaşlar bildirileri alırken bazı vatandaşlar da tepki gösterdi. Tebliğcilerle vatandaşlar arasındaki tartışma büyümeden sona erdi.

Grup üyeleri kendilerinin Kuran kursu öğrencisi olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tebliğcilerden detay görüntü

- Bildiri dağıtılırken

- Vatandaşla aralarında çıkan tartışma

- Başka bir vatandaşla aralarında yaşanan kısa tartışma

- Genel ve detay görüntüler





