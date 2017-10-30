DHA İSTANBUL - "KALİPTO KRALI"NA 'VAKİT YOK GEMİ KALKIYOR' İLE VEDA 

* Caddebostan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen törende ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları, Metin Ersoy ile özdeşleşen \'Vakit yok gemi kalkıyor\' şarkısını hep bir ağızdan seslendirdi.

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA

Geçirdiği kalp krizinin ardından dün hayatını kaybeden, \"Kalipso Kralı\" olarak anılan sanatçı Metin Ersoy (83) İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye\'de kalipso dansının temsilcilerinden Metin Ersoy için ilk tören Caddebostan Kültür Merkezi\'nde düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Taziyeleri Metin Ersoy\'un eşi Tülin, oğlu Emir ve kızı Tuğçe Ersoy kabul etti. Erol Evgin, Metin Uca, Melike Demirağ gibi isimler katıldı. Burada yapılan konuşmalarda ailesi, sanatçı dostları ve yakınları Metin Ersoy\'u anlattı.



\"GEMİSİ HİÇ BATMAYACAK\"

Aile adına yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşayan Emir Ersoy, babasının hep genç ruhlu olduğunu ifade etti. Emir Ersoy, \"Biz çok güzel bir çocukluk geçirdik. Bize çok iyi babalık yaptı. Müziği öğretti, sevdirdi. 83 yaşına kadar çok güzel yaşadı, hep çok mutluydu. Efsaneydi ve efnase olarak kalacak. Gemisi de hiç batmayacak\" dedi.

EROL EVGİN: ÇOK DEĞERLİ BİR USTAYDI

Ersoy ile 50 yıldır dost olduğunu belirten Erol Evgin, \"Son ana kadar hep neşesini korudu. Benim için çok değerli bir ustaydı. Dünya ölçeğinde gerçekten iyi birsanatçıydı. Büyük bir şovmendi, sahne neşesi çok yüksek enerjisi büyük olan bir insandı. Metin abinin mekanı cennet olsun diyorum ve cennet olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

Daha sonra konuşmaların ardından ailesi ve dostları sahneye gelerek hep bir ağızdan, Metin Ersoy ile özdeşleşen \'O gemide ah ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım\' dizeleriyle hafızalarda yer eden \'Vakit yok gemi kalkıyor\' adlı şarkıyı seslendirdi.

CENAZE NAMAZI ŞAKİRİN CAMİİ\'NDE

Metin Ersoy için helallik alınmasının ardından dua edildi. Ersoy, Şakirin Camii\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Taziyelerin kabul edilmesi

-Kızı, Oğlu ve Eşinin görüntüsü

-Evrol Evgin\'in açıklamaları

-Oğlu Emir\'in konuşması

-Tabuttan görüntüler

-Şarkının söylenmesi

-Detaylar

