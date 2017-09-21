DHA İSTANBUL - "HABABAM SINIFI" ERTEM EĞİLMEZ'İ MEZARI BAŞINDA ANDI 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

Hababam Sınıfı\'nın 11 oyuncusu, usta yönetmen Ertem Eğilmez\'i ölümünün 28\'inci yıl dönümünde Karacaahmet\'teki mezarı başında andı.

Mezara su döküp dua eden oyuncular, Ertem Eğilmez\'le ilgili duygularını dile getirdi. Kendisini keşfeden kişinin Ertem Eğilmez olduğunu söyleyen Tuncay Akça, \"Hababam Sınıfında ayakkabı boyacılığı yapan Tuncay Akça\'nı kahkahasıyla keşfeden birisi. Ertem ağabey iyi bir keşfediciydi. Efsaneyi ölüm yıl dönümünde anmaya geldik\" dedi.

40 YIL DAHA OYNAR

Hababam Sınıfında rol alırken bu filmin bu kadar başarılı olacağını beklemediklerini söyleyen Teoman Ayık da,\" \'Hocam gerçekten başarılı olacak mı\' derdik kendisine. \'Görürsünüz\', \'görürsünüz\' \"diyordu. Ve biz gördük. 40 yıldır bu film oynuyor, tahmin ediyorum bir 40 yıl daha oynayacaktır\" diye konuştu.

ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE HEP BİRLİKTE OLUYORUZ

Dinçer Çetindamar, Ertem Eğilmez\'i \" 35\'lik kamerayla harikalar yaratan bir adam\" olarak tanımlarken Ercan Gezmiş de, \"Biz geldik kabri başında kendisini anıyoruz ama Ertem Eğilmez anlatılmakla anlaşılmaz, yaşanması lazımdı ve biz de bunu yaşayan şanslı insanlardan biriyiz. Bizler Hababam Sınıfı oyuncuları olarak bir onur taşıyorsak, bu onurun sahibi şuanda burada yatıyor. Değerlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Ölüm yıl dönümlerinde hep birlikte oluyoruz. Kısa zaman önce Adile Naşit\'in mezarındaydık. Ondan önce Tarık ağabeyi ebediyete uğurladık. Arkadan Halit ağabeyi uğurladık. Tek tek eksiliyoruz ve kendi aramızda espri yapıyoruz, çünkü Hababam Sınıfı espri yapmadan duramaz. Ertem abi yine bizi toplayacak Cennette tekrar Hababam Sınıfı filmlerini çekecek\" şeklinde konuştu.

BURADA DA TOPLANMIŞLAR

Hababam sınıfı efsanelerinin birbirlerine yakın yattığını hatırlatan Ahmet Arıman ise, \" Ertem abi burada. Halide abla bir arka sokakta, Halit Akçatepe bir arka sokakta. Biz de Koşuyolu\'nda Hababam Sınıfını çektik. O insanlar orada bizle beraber film çektiler. Burada da toplanmışlar işte. Aynı şekilde devam ediyorlar\" dedi.

ASİSTANI DA ANMADA

Ertem Eğilmez\'in asistanlığını yapan Ergun Sözen de anma törenindeydi. Sözen,\" Teknik kadrodan tek temsilci olarak bulunuyorum. Ertem bey çok farklı bir insandı. Türk sinemasında devrim yapan bir insandı. Bu filmlerin başarısın tamamen Ertem beyin kendi dehasından gelmiştir\" diye konuştu.

HABABAM SINIFI KARACAAHMET\'TE

Fazıl Ender Uzun da mezar başındaki anmada,\" Öyle tahmin ediyordum ki, Ertem abi yeni bir senaryo üzerinde çalışıyor öbür tarafta; Hababam Sınıfı Karacaahmet\'te\" dedi. Filmin çekildiği tarihlerde genç olduklarını hatırlatan Baki Avcı da disiplinli olmayı Ertem Eğilmez\'den öğrendiklerini söyledi. Ertem Eğilmez\'in çok büyük oyuncuları piyasaya kazandıran isim olduğunu belirten Necati Demirel de,\" Kemal ağabey, İlyas ağabey, Şener ağabey, daha bir sürü oyuncu. Ertem ağabeyi anlat anlat bitmez\" şeklinde konuştu.

HERKES BİZİ PROFOSYONEL OYUNCU ZANNEDERDİ

Filmin çekildiği yıllarda herkesin kendilerini profesyonel oyuncu zannettiğini anlatan Yılmaz Kaya da profesyonel oyuncuların içinde Ertem abi bizi çok güzel bir kaynaştırma yaparak ekip çalışması yaptı. Film başarılı oldu\" diyerek Eğilmez\'in bir başka özelliğine dikkat çekti.

\"EĞİLMEZ SAYESİNDE BİR ARADAYIZ\"

Ertem Eğilmez sayesinde güzide bir arkadaş topluluğunun yıllardır bir arada olduğunu söyleyen Bülent Onaran da, \"Onun sayesinde bu güzide arkadaş topluluğu 28 sene sonra yine beraberiz. İnsanları güldürürken ağlatan, ağlarken güldüren bir değer bir yönetmen\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Hababam Sınıfı oyuncularının Karacahmet Mezarlığında yürümesinden genel ve detay görüntüler

- Mezar başında dua etmelerinden detaylar

- Haberdeki sırasıyla açıklamaları



