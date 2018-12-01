T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - "ÇIĞLIK ATAN KADIN" VİDEOSUNU ÇEKEN VE PAYLAŞANA İNCELEME

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA Trafik polislerince durdurulunca çığlık atan kadınla ilgili videoyu çeken ve paylaşan kişinin bulunması için inceleme başlatıldı

01 Aralık 2018 20:22

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Trafik polislerince durdurulunca çığlık atan kadınla ilgili videoyu çeken ve paylaşan kişinin bulunması için inceleme başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 01.11.2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi Balat Hastanesi önü Eyüp İlçesi istikameti üzerinde yapılan denetimlerde sürücü Özlem Atan T. sevk ve idaresindeki araç, sürücüsü seyir halinde cep telefonu ile konuştuğundan dolayı durdurulmuş, yapılan denetim ve kontroller sonucunda sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve aracının fenni muayenesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış olup, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem yapılmamıştır\" denildi.
Açıklamada, \"Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenilmiş, konu tetkik edilmektedir\" denildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIDHA TrafikEmniyet MüdürlüğüDenetlemeMüdürlüğümüzeAyvansaray Caddesi Balat HastanesiEyüpAtanAçıklamada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24