DHA İSTANBUL - 30'UNCU YILINI KUTLAYAN İSTANBUL BİENALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı\'nın (İKSV) 1987 yılından bu yana düzenlediği İstanbul Bienali, 16 Eylül Cumartesi günü kapılarını açacak.

İKSV tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, bu yıl 30\'uncu yaşını kutlayacak. Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset\'in üstlendiği “iyi bir komşuö başlığını taşıyan bienalde, 32 ülkeden 56 sanatçının farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikayeler anlattığı 150 eseri sergilenecek. 15. İstanbul Bienali bu yıl, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere birbirine yürüme mesafesinde altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Koç Holding katkılarıyla 12 Kasım\'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali süresince farklı alanlardan isimlerin katılımıyla ücretsiz etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Sanatçı ve akademisyen Zeyno Pekünlü\'nün koordinatörlüğünü üstlendiği 15. İstanbul Bienali\'nin Kamusal Programı kapsamında, uluslararası konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek sempozyumlardan film gösterimlerine ve konuşmalara, farklı kültürel coğrafyalardan davetli şeflerin birlikte yemek pişirecekleri atölye çalışmalarından İstanbul\'un göçmen ve yerleşik müzisyenlerinin bir araya gelerek yapacakları doğaçlama performanslara, okuma günlerinden çocuklar için animasyon ve tasarım atölyelerine pek çok farkı etkinlik düzenlenecek.

BÜLENT ECZACIBAŞI: İSTANBUL BİENALİ, TÜM DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNCEL SANAT ETKİNLİKLERİ ARASINDA SAYILIYOR

15. İstanbul Bienali\'nin basın toplantısı bugün Özel Saint Benoît Fransız Lisesi Silüet Gösteri Salonu\'nda yapıldı. İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer\'in moderasyonunda, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 15. İstanbul Bienali\'nin Kamusal Program Koordinatörü Zeyno Pekünlü ve küratörler Elmgreen & Dragset\'in katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında bienal hakkında bilgiler verildi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Bienali\'nin bugün yalnızca Türkiye\'nin değil, tüm dünyanın en önemli güncel sanat etkinlikleri arasında sayıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu yıl, vakfımızın 45. yaşıyla birlikte, İstanbul Bienali\'nin de 30. yılını kutluyoruz. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından güncel akımları kentimize taşıyan, mekana özgü üretimleri teşvik eden, tarihsel yapıların sanatla yeniden keşfedilmesine fırsat yaratan bienal, bugün yalnızca ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli güncel sanat etkinlikleri arasında sayılıyor. Sanatçıların ve sanatseverlerin nefes alabileceği, özgür bir üretim ve ifade platformu olarak 30. yılımızı geride bırakmanın sevinci içindeyiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan kültürün, kalkınmanın da ana etkenlerinden biri olduğu inancıyla bu alandaki uluslararası işbirliklerimizi güçlendiriyor ve ülkemizin kültür ve sanat yaşamını zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde yine sponsorlarımızın, uluslararası kültür-sanat kurumlarının ve değerli destekçilerimizin katkılarıyla bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.\"

ÖMER M. KOÇ: İYİ BİR KOMŞU SAVAŞ DEĞİL, KALICI BARIŞ SEBEBİ OLABİLİR

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, Bienali\'nin ve çağdaş sanat kültürünün zenginleşerek devam etmesi adına katkılarını sürdüreceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Her fırsatta vurguladığımız gibi, Koç Holding olarak ekonomik ve toplumsal gelişimin bir bütün olarak gerçekleşmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olarak da kültür ve sanatı görüyor; bu alanlara verdiğimiz desteği bir öncelik ve sorumluluk addediyoruz. Bu sorumluluk duygusu, müzelerimizin ve sanat kuruluşlarımızın arkasındaki temel felsefeyi de oluşturuyor. Ülkemizin en büyük çağdaş sanat platformu olan İstanbul Bienali\'ni desteklemeye 2007 yılında başladık. Geçtiğimiz 10 yılın ardından bu defa sponsorluğumuzun ikinci 10 yıllık dönemini de başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Sponsorluğumuzu sadece finansal destek sağlamanın çok ötesinde, stratejik bir işbirliği olarak görüyoruz. İstanbul Bienali\'nin ve çağdaş sanat kültürünün zenginleşerek devam etmesi ve ülkemizin toplumsal kalkınmasını desteklemek adına katkılarımızı sürdüreceğiz.\"

İstanbul Bienali\'nin bu yılki “iyi bir komşuö başlığından da bahseden Koç, şöyle devam etti:

“Hepimiz yaşayarak görüyoruz. Sınırların her geçen gün daha fazla sorgulandığı bir dünyayla, savaş ve gerginliklerin giderek tırmandığı zor bir dönemle karşı karşıyayız. Bu dönemde en büyük ihtiyacımız, gücünü kültürden ve evrensel değerlerden alan sanatın diline daha çok kulak vermektir. İnanıyorum ki, temel insani değerlerimizi kökten sarsan ve barışı gölgeleyen yabancılaşmaya karşı komşuluk, büyük bir kapı aralayabilir. İyi bir komşu savaş değil, kalıcı barış sebebi olabilir.\"

3 BİN KONUK İSTANBUL\'A GELDİ

15. İstanbul Bienali\'nin basın toplantısını takip etmek ve açılış haftasında sergileri gezmek için, uluslararası sanat çevrelerinden eleştirmen, küratör, müze ve galeri yöneticileri ile basın mensupları da dahil olmak üzere yurt dışından 3 binin üzerinde konuğun İstanbul\'a geldiği de açıklandı.

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-Basın toplantısındaki açıklamalar

-Basın toplantısından detaylar