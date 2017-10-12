DHA İSTANBUL - 18 KİŞİLİK MLKP DAVASI; ALMAN VATANDAŞI MEŞALE TOLU'NUN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

*Alman vatandaşı Meşale Tolu ile ETHA Haber Ajansı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 15\'i tutuklu 18 kişilik MLKP davasına başlandı.

MLKP\'lilerin cenazeleri ile bu örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanan tutuklu sanık Meşale Tolu, \"Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünü kullanarak bu eylemlere kendi irademle katıldım\" dedi.

Meşale Tolu ile birlikte 7 kişinin tahliye talebini reddeden mahkeme, foto muhabiri Ulaş Sezgin\'in de aralarında bulunduğu 8 sanığın tahliyesine karar verdi.



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Cezaevi\'nin karşısındaki duruşma salonunda yaptığı davanın ilk duruşmasına, 14\'ü tutuklu toplam 17 sanık ile avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların sorgusuna geçildi. Reuters ve Deutsche Welle\'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı basın mensubunun da takip ettiği duruşmada savunmasını yapan Meşale Tolu, \"Eylül Kızılbaş\" mahlaslı gizli tanığın iddiasına dayanılarak MLKP örgütünün Gazi Mahallesi yapılanmasından sorumlu tutulduğunu ancak kendisinin Kartal\'da oturduğunu, Gazi Mahallesi\'ne 3-4 kez gittiğini söyledi.

Gözaltına alındığında 2 yaşında bir çocuğu olduğunu, eşinin de cezaevinde olması nedeniyle çocuğuna 5 aydır cezaevinde bakmak zorunda kaldığını söyleyen Tolu, kapatılan ETHA Haber Ajansı için gönüllü çevirmenlik yaptığını ifade etti.

Almanya\'da doğduğunu, İspanya\'da felsefe eğitimi gördüğünü ve örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmediğini söyleyen Tolu, Türkiye\'de MLKP\'ye bağlı yayın yaptığı gerekçesi ile kapatılan ETHA Haber Ajansı\'nda gönüllü çevirmenlik yaptığını söyledi.

MLKP\'lilerin cenazelerine ile bu örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanan Tolu, \"Din, vicdan ve düşünce özgürlüğünü kullanarak bu eylemlere kendi irademle katıldım\" dedi.

Tolu, OHAL ile birlikte Türkiye\'de tüm demokratik hakların kaldırıldığını, en çok da medya üzerinde baskı kurulduğunu, Ivana Hoffman\'ın Rojova\'da İŞİD\'e karşı savaşırken öldüğünü belirterek, \"İŞİD\'e karşısavaştığı için ölenlerin cenazesine katılmayı suç saymıyorum. Dünyanın her yerinde böyle ölenler ilgiyle karşılanıyor\" dedi. Tolu, tahliyesini ve baraatini istedi.

Diğer sanıklar da sorgularında suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istediler. Sanık avukatlarının tahliye taleplerinin ardından mahkeme duruşmaya ara verdi.



MEŞALE TOLU\'NUN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Meşale Tolu\'nun da aralarında bulunduğu 7 sanığın tutukluluk halinin devamına, foto muhabiri Ulaş Ömer Sezgin, Yağmur Emekdar, Bilal Ateş, Sinan Aktaş, Mustafa Tezel, Osman Tunç, Yavuz Kılıç ve Başak Sıla Kaymak\'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, tahliye edilen sanıklar hakkında adli kontrol hükümü uygulayarak, sanıkların ikametlerine en yakın karakola giderek haftada üç gün imza atmalarını karara bağladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin MLKP terör örgütü tarafından yapılan çağrılara uyarak örgüt mensuplarının cenazeleri ile örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanıyorlar. Şüphelilerin, “MLKP terör örgütü propagandası yapmak\" ve “terör örgütüne üye olmak\" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.



