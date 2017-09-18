DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SLOVENYA BAYRAĞINA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda Slovenya\'nın zafere ulaşmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Slovenya\'nın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan FİBA Euro Basket 2017 finalinde Sırbistan\'ı 93-85 mağlup eden Slovenya\'nın Avrupa şampiyonu olmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Slovenya\'nın bayrak renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz renklerle ışıklandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden görüntüler