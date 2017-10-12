DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASININ DÖRDÜNCÜ DURUŞMASI YAPILDI

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin 135\'i tutuklu 143 sanıklı davanın dördüncü duruşması yapıldı. Bugüne kadar dinlenen 19 sanığın kimi hiç ateş etmediğini, kimi de havaya ateş ettiğini söylerken, bugün dinlenen tutuklu sanık Kürşat Kulaoğlu, adam boyunda atış ettiğini söyledi.

Kulaoğlu, \"Adam boyunda ateş ettim. Dikkatlice baktım kimseyi vurmadım. Mustafa Sezen bana, \'oğlum sen galiba birini vurdun\' dedi. \'Yok oğlum, ben kimseyi vurmadım\' diye yanıt verdim. Yemin ederim ki ben kimseyi vurmadım\" dedi.

Kulaoğlu, Ömer Halisdemir\'e verilen emrin benzerinin kendisine verilmesi durumunda, tutuklu olan komutanları Binbaşı Ahmet Taştan ve Yarbay Turgay Ödemiş\'i kast ederek, \"Böyle bir emir bana verilseydi bu iki hainin kafasına sıkardım\" dedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda görünen görülen davanın dördüncü duruşmasına 122 tutuklu sanık ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Davanın öğleden sonra yapılan oturumunda sorgusu yapılan tutuklu er Kürşat Kulaoğlu, askerliğini yaptığı Kuleli Askeri Lisesi\'nden canlı bomba saldırısı gerekçesi ile köprüye götürüldüklerini, bir süre sonra orada halkın birikmeye başladığını, orada araçları durdurmak için havaya 3 el ateş ettiğini söyledi. Köprüde öldürülen başçavuş İbrahim Gül\'ün ateş talimatı verdiğini, bu talimata uymadığını söyleyen Kulaoğlu, \"Başçavuş Gül, \'Ateş etmezseniz ben sizi öldürürüm ulan diyerek\' silahını bize doğrulttu\" iddiasında bulundu.

\'ADAM BOYUNDA ATEŞ ETTİM, DİKKATLİCE BAKTIM KİMSEYİ VURMADIM\'

Kulaoğlu, köprüdeki o anları şöyle anlattı: \"Unimog\'un sağ tarafındaydım. Adam boyunda ateş ettim. İbrahim Gül\'ün baskısıyla çökme pozisyonundayken 6 kez ateş ettim. 3 defa araç durdurmak için 3 defa da adam boyunda ateş ettim. Dikkatlice baktım kimseyi vurmadım. Mustafa Sezen bana, \'oğlum sen galiba birini vurdun\' dedi. \'Yok oğlum, ben kimseyi vurmadım\' diye yanıt verdim. Yemin ederim ki ben kimseyi vurmadım. Eğer ben birini şehit veya gazi ettiysem asın beni. Darbe yapmak için er mi olunur. Asker olmak için okurdum\" dedi.

\'ÖMER HALİSDEMİR\'E VERİLEN EMİR BANA VERİLSEYDİ O İKİ HAİNİN KAFASINA SIKARDIM\'

Kürşat Kulaoğlu sorgusunda Zekai Aksakallı tarafından Ömer Halisdemir\'e verilen emri hatırlattı. Kulaoğlu, Halisdemir\'e verilen emrin kendisine verilmesi durumunda davanın tutuklu sanıkları Binbaşı Ahmet Taştan ve Yarbay Turgay Ödemiş\'i kast ederek, \"Böyle bir emir bana verilseydi bu iki hainin kafasına sıkardım\" dedi.

Turgay Çiçek\'in kendilerini uyardığını söyleyen Kürşat Kulaoğlu, \"Turgay Çiçek, \'garip şeyler oluyor, ateş etmeyin\' diye bizi uyarıyordu. Büyük olduğu için onu dinliyorduk. Turgay\'ın hiç ateş ettiğini görmedim\" dedi. Duruşma, tutuklu sanık er Levent Kalelioğlu\'nun sorgusu ile sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 135\'i tutuklu 143 şüphelinin 15 Temmuz gecesi 32\'si vatandaş 2\'si polis olmak üzere 34 kişinin şehit edildiği köprüde yaşanan olaylardan sorumlu oldukları belirtiliyor.

Köprüye çıkan vatandaşların üzerine tanklardan 4 kez ateş edildiği belirtilen iddianamede, A Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bu olaylar sırasında şehit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

