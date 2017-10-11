DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI'NDA TUTUKLU ER: HAYATIMDA BU KADAR SOĞUKKANLI BİR CANİ GÖRMEDİM



Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

15 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin 135\'i tutuklu 143 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı.

Tutuklu er Aykut Şafak Kaya sorgusunda, köprüye tankların geldiğini belirterek, \"İleriye baktığımda bir bayanın düştüğünü gördüm. Motosikletli biri tankın yanına doğru gitti. Ardından \'canlı bomba\' bağırtılarını duydum. Ahmet Taştan, \'ateş et\' emri verdi. Ateş edenler oldu ama hepsinin yüzü oraya doğru dönüktü. Motosikletli kişi düştü ardından onu kaldırıp oraya götürdüler. Tankın üstündeki Vedat Üsteğmen tanktan ateş etti, net gördüm. Ahmet Taştan ve İbrahim Gül dolaşırken Taştan\'ın yanına yanaşamıyorsun. Hayatımda bu kadar soğukkanlı, soyutlanmış bir cani görmedim\" dedi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda görünen görülen davanın üçüncü duruşmasına 130 tutuklu sanık ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşma, tutuksuz er Özcan Oduncu\'nun sorgusu ile başladı. Darbe girişimi sırasında Yalova Hava Meydan Komutanlığı\'nda şoför er olarak görev yaparken, \"Acil görev var\" denilerek aracına çağrıldığını söyleyen Oduncu, “Saat 23.00\'de göreve çağırdılar. Üsteğmen Ali Akçay, yanıma gelerek araca kaç kişinin binebileceğini sordu. Yaklaşık 50 kişi binebilir, dedim. Öğrencilerin kendi aralarında \'tatbikat varmış\' dediklerini duydum. Ne olduğunu bilmiyordum. Birlik içinde bir tur attıktan sonra okul dışına çıktık ve Binbaşı Gazi Odacı\'nın yönlendirmesiyle devam ettim. Nereye gideceğimizi bilmiyordum. Gazi Odacı\'ya sordum nereye gideceğimizi o da, \'ben biliyorum, sen devam et\' dedi\" diye konuştu.

\'ÖNDEKİ ARACA VUR YOLU AÇ\' DEDİ

Yalova\'dan gelirken yolda karşılaştıkları vatandaşların bir kısmının kendilerini alkışladığını, köprüye yaklaştıklarında ise tepki ile karşılaştıklarını söyleyen Oduncu, \"Köprüden önce son çıkış tabelasını gördüğüm sırada kullandığım araca taş atıldı. Emniyet şeridinde ilerledik. Halk, tepki gösteriyordu. Onlara zarar vermemek için elimden geleni yapıyordum. Binbaşı Gazi Odacı, havaya ateş açmaya başladı. Önümde beyaz bir araç ve içinde de çocuk vardı. Gazi Odacı, \'öndeki araca vur yolu aç\' dedi. Ben de olabildiğince hızımı azaltmaya çalışarak öndeki araca yavaşça vurdum. İlerleyen sırada aracımıza kurşun isabet etti, nereden geldiğini anlayamadım. Kurşun kasığıma geldi. Yaralandığımı gören vatandaşlar beni hemen hastaneye kaldırdı. Bana halk yardım etti. Darbe teşebbüsünü de hastaneye gittiğim sırada öğrendim. Yaralandığımda, halkla birlikte tanımadığım bir asker öğrenci de bana yardım etti\" şeklinde konuştu.

Oduncu\'dan sonra tutuklu sanıklardan Aykut Şafak Kaya\'nın sorgusuna geçildi. 15 Temmuz tarihinde Kuleli Asker Lisesi\'nde kısa dönem er olarak görev yaptığını söyleyen Kaya, sorgulama şanslarının olmadığı emir nedeniyle köprüye gittiklerini belirterek, \"Köprüye vardığımızda eski binbaşı Ahmet Taştan ile olaylar sırasında öldürülen astsubay İbrahim Gül, gelen araçların içindekilere, \'Canlı bomba var, sıkıyönetim ilan edildi, evinize gidin\" söylememizi emrettiler. Bir ara trafik polislerinin darp edildiğini gördüm\" dedi.

\'ATEŞ ETMEYENİ VURURUM\' DEDİ

Kaya, Ahmet Taştan ve İbrahim Gül bize, \'Mevzi al talimatı verdi. O sırada üstgeçidin altında bir bayrak göründü yanında iki abi vardı. Gül ve Taştan, bize \'takım elbiseli iki adamın geleceğini, onların canlı bomba olacağını, gelirse onları vuracaklarını\' söyledi. Taştan ve Gül\'e dönüp, \'komutanım o adamlar bayrak taşıyor\' dediğimde cevap vermedi. İbrahim Gül, köprüde araçları durdururken kendilerine tepki gösteren vatandaşlara yönelik \'ateş emri\' verdi ve \'ateş etmeyeni vururum\' dedi. Bunu söyleyen İbrahim Gül\'dü\" diye konuştu

.Kaya, bir süre sonra köprüye tankların geldiğini belirterek, \"İleriye baktığımda bir bayanın düştüğünü gördüm. Motosikletli biri tankın yanına doğru gitti. Ardından \'canlı bomba\' bağırtılarını duydum. Ahmet Taştan, \'ateş et\' emri verdi. Ateş edenler oldu ama hepsinin yüzü oraya doğru dönüktü. Motosikletli kişi düştü ardından onu kaldırıp oraya götürdüler\" dedi.

\'HAYATIMDA BU KADAR SOĞUKKANLI BİR CANİ GÖRMEDİM\'

Kaya sorgusunu şöyle sürdürdü:

\"Gördüklerimiz üzerine bir kısa dönem askerler bir araya geldik ve herhangi bir şeye karışmamaya karar verdik. Orada bulunan Unimog\'un altına yattık. Hiçbir şekilde silahımı kullanmadım. O Uniomog\'un altında sabaha kadar bekledim. Aracın altında yatarken tanktan 4 el top atışı yapıldığın duydum. Tankın üstündeki Vedat Üsteğmen tanktan ateş etti, net gördüm. Ahmet Taştan ve İbrahim Gül dolaşırken Taştan\'ın yanına yanaşamıyorsun. Hayatımda bu kadar soğukkanlı, soyutlanmış bir cani görmedim, hiçbir şekilde soru sormadık.\"

Duruşmaya öğleden sonra devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 135\'i tutuklu 143 şüphelinin 15 Temmuz gecesi 32\'si vatandaş 2\'si polis olmak üzere 34 kişinin şehit edildiği köprüde yaşanan olaylardan sorumlu oldukları belirtiliyor.

Köprüye çıkan vatandaşların üzerine tanklardan 4 kez ateş edildiği belirtilen iddianamede, AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bu olaylar sırasında şehit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

