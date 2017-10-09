DHA İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI  (son)

Haber: Serpil KIRKESER - Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada sanıklar savunma yaptı.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda mağdur ve müştekilerin kimlik tespiti yapıldı, ardından da iddianamenin özeti okundu. Daha sonrada duruşmada sanıkların savunmasına geçildi.

“SIKIYÖNETİMİN DARBE OLDUĞUNU BİLMİYORDUM\"

Duruşmada ilk olarak tutuksuz sanık Murat Görgün savunmasını yaptı. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)sistemiyle duruşmaya bağlanan sanık Görgün, Terör Örgütü FETÖ /PDY ile bir irtibatının olmadığını beliterek, “Hayatım boyunca örgüt evlerinde kalmadım. FETÖ yurtlarında kalmadım. Yardım adı altında para vermedim\" dedi. Görgün, askerde şoförlük yaptığını darbe günü Kuleli Askeri Lisesi\'ne gittiğini ve aracı kullanırken üzerinde sivil kıyafet olduğunu anlattı. Tatbikat olduğu gerekçesiyle kışladan çıkarıldıklarını savunan Görgün, “Sıkıyönetimin darbe olduğunu bilmiyordum\" dedi.

“SABAHA KADAR ZPT İÇİNDE BEKLEDİM\"

Köprüye geldiklerinde askerlerin, halka sıkıyönetimin ilan edildiğini söylediğini duyduğunu anlatan sanık Görgün, “15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne vardığımızda saat 21.00\'dı. Yanımda cep telefonu yoktu. Darbe kelimesini duyduğumda tanklar köprüye gelmişti. Bir erin vurulduğunu gördüm. Ondan sonra kaçmaya başladım. Kaçacak yer bulamadım. Çatışma olduğu süre boyunca Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) içinde sabaha kadar bekledim. Bu arada silah ve top sesleri duydum. Ben sabah 03.30 ya da 04.00\'da askeriyeye giderek teslim oldum. Polisler de gelip bizi aldı\" ifadelerini kullandı.



“362 GÜNLÜK ASKERDİM\"

Duruşmada savunma yapan Adem Buruk Kuleli Asker Lisesi\'nde araç şoförü olarak görev yaptığını belirterek “15 Temmuz günü 362 günlük askerdim. Terhisime 3 gün vardı ve memlekete gitmek için biletimi bile almıştım\" dedi. 15 Temmuz günü kendilerine tatbikat olduğunun söylendiği, telefonlarının toplandığı ve bölükte toplandıklarını söyleyen anlatan Buruk, “Bir süre sonra 4 askeri araç geldi. Yola çıktık. Çengelköy\'den Beylerbeyi\'ne geldik. Bir süre ilerledikten sonra binbaşı Ahmet Taştan \'Herkes insin\' dedi. Taştan da G-3 silahıyla havaya ateş ederek Çengelköy tarafından gelen araçları durdurmaya başladı\" diye konuştu.



“POLİS ARACINI DURDURDU\"

Binbaşı Taştan\'ın buradan geçen bir polis aracını durdurarak polislerin silahını aldığını söyleyen Buruk, “Polislere \'Siz bizimle geliyorsunuz\' dedi. Sonra siyah bir arabayı durdurup dipçikle camına vurarak kırdı. Bize de \'O araçta canlı bomba var herkes arasın\' dedi. Taştan\'ın emrine gelen askerlere de tokatla vurdu\" şeklinde konuştu.

“SİLAH SIKMAZSANIZ BEN SİZE SIKARIM\"

Sanık Buruk, “Taştan\'ın köprüde araçlardaki vatandaşlara “Dışarı çıkma yasağı var, evinize dönünö diye bağırmamızı emretti. Saat 23.00 sıralarından itibaren halk karşıdan üzerimize doğru geldi. Halk gelmeye başlayınca aracın altına yatmaya başladık. Tankın üzerinden halka atış yapılmaya başlanınca insanların yere düştüğünü gördüm. Uzman Çavuş Mahir Çubuk orada bize \'Sabaha kadar adam vurdum, teslim olmam\" dedi. Halk üzerimize gelince korkup kaçtık. Turgay Ödemiş yanımıza gelerek halka ateş etmemizi istedi. \'Eğer siz silah sıkmazsanız, ben size sıkarım\' dedi. Bunun üzerine korkarak havaya iki el ateş ettim. Ahmat Taştan ile Turgay Ödemiş\'in silahla halkın üzerine ateş ettiğini ve halkın bu sırada yere düştüğünü gördüm. Ben halka ateş etmedim. Halk üzerimize gelince korkuyla kaçtık, gelen insanların elinde sopa vardı. Yakalanan arkadaşlarımız çok dayak yiyordu. 15 aydır ailemden ayrıyım. Tahliyemi istiyorum\" ifadelerini kullandı.

“HALKA ATEŞ ETMEDİM\"

Ortaokul mezunu olduğunu, darbenin ne olduğunu bilmediğini ve halka ateş etmediğin söyleyen sanık Buruk “Allah\'a şükür halka ateş etmedim\" dedi. Sanık savunmalarının alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.



