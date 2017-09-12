DHA İSTANBUL - 12 EYLÜL DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE TRT ÖNÜNDE PROTESTO

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul (DHA)

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, 12 Eylül darbesinin 37\'nci yıl dönümündü TRT İstanbul Radyosunun Şişli Osmanbey\'deki binası önünde toplandı. Grup adına \"12 Eylül\'den OHAL\'e hayır darbelere hayır\" başlığıyla yapılan açıklamada, \"Darbeye karşı olmak ve darbeleri önlemek için yapılması gerekenler bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesileyle işlenen her türlü suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme ve barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- İHD\'lilerin toplanması

- Taşıdıkları pankart

- Yapılan açıklamadan kısa bir bölüm

- Grubun dağılması

- TRT Radyo binasından detay

