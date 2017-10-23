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DHA; HABUR’DAKİ TATBİKATTA ZIRHLI ARAÇLARA AĞIR SİLAHLAR MONTE EDİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikat 36'ncı gününe girdi

23 Ekim 2017 16:18

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikat 36\'ncı gününe girdi. Tatbikat kapsamında manevra yapan zırhlı muharebe araçlarına ağır silahların yerleştirildiği görüldü.

TSK tarafından Kuzey Irak\'taki bağımsızlık referandumundan önce ve Türkiye\'nin karşı çıktığı referanduma mesaj niteliği taşıyan Habur\'daki askeri tatbikatı 18 Eylül’den beri devam ederken, tatbikat merkezinde konuşlu zırhlı muharebe aracılarına (ZMA) uçaksavarlar, taşınabilir tam otomatik makinalı tüfekler ve güdümlü tanksavarların yerleştirildiği görüldü. Irak askerlerinin de katıldığı tatbikatta ZMA’lar tatbikat çevresinde hızlı sürüş ve manevralar yaparak eğitimlerini tamamladı. Tanklarda ise askerlerin bakım yaptıkları görüldü.

Öte yandan, günü birlik midibüslerle tatbikat alanına gelen Irak askerleri, akşam saatlerinde tatbikatın sona ermesiyle midibüslere binerek Silopi’deki askeri birliğe geçiş yapıyor.
 
Görüntü Dökümü
-Tatbikat alanı
-Zırhlı araçların geçişi
-Zırhlı araç üstündeki askerler
-Zırhlı araçlara monteli silahlar
-ZMA’ların manevraları
-Tanklardan detaylar
-Genel ve detaylar
 
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)
 

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