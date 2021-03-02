T24 LogoT24 Logo
Medya

DHA Genel Müdürü Celal Korkut oldu

02 Mart 2021 16:25

Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Kubilay Gülbek'in görevinden ayrılmasının ardından, yerine Hürriyet Gazetesi Haber İstihbarat Direktörü Celal Korkut atandı. 

Korkut'un yeni görevi, çalışanlara şu mesajla duyuruldu:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda;

Hürriyet Gazetesi Haber İstihbarat Direktörü Sayın Celal Korkut, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Polis-Adliye muhabirliğiyle başladığı 43 yıllık gazetecilik hayatının son 30 yılında yöneticilik yapan Sayın Korkut, bu süre içinde Türk basın camiasının duayenlerinden biri olarak tanınmakla birlikte Türk medyasına da yüzlerce başarılı isim yetiştirmiştir. Gazetecilik mesleğinin layıkıyla devam etmesi için onlarca okulda konferanslara katılarak ve dersler vererek deneyimlerini hevesli gençlerle her zaman paylaşmıştır.

37 lokasyonda 300’e yakın çalışanıyla Türk medyasının en önemli haber kaynağı olan Demirören Haber Ajansı’na yapılan ve bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını umar, Sayın Celal Korkut’ a yeni görevinde başarılar dileriz."

dhademirören medyacelal korkuthürriyet gazetesiatama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24