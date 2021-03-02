DHA Genel Müdürü Celal Korkut oldu

Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Kubilay Gülbek'in görevinden ayrılmasının ardından, yerine Hürriyet Gazetesi Haber İstihbarat Direktörü Celal Korkut atandı.

Korkut'un yeni görevi, çalışanlara şu mesajla duyuruldu:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda;

Hürriyet Gazetesi Haber İstihbarat Direktörü Sayın Celal Korkut, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Polis-Adliye muhabirliğiyle başladığı 43 yıllık gazetecilik hayatının son 30 yılında yöneticilik yapan Sayın Korkut, bu süre içinde Türk basın camiasının duayenlerinden biri olarak tanınmakla birlikte Türk medyasına da yüzlerce başarılı isim yetiştirmiştir. Gazetecilik mesleğinin layıkıyla devam etmesi için onlarca okulda konferanslara katılarak ve dersler vererek deneyimlerini hevesli gençlerle her zaman paylaşmıştır.

37 lokasyonda 300’e yakın çalışanıyla Türk medyasının en önemli haber kaynağı olan Demirören Haber Ajansı’na yapılan ve bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını umar, Sayın Celal Korkut’ a yeni görevinde başarılar dileriz."