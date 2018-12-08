DHA: FETÖ liderinin motivasyonunu artırmak için bizzat dua edeceğini söylediği listedeki 47 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 47 kişi için, 'FETÖ lideri Fetullah Gülen'in örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceğini söylediği belirtilen 944 kişilik dua listesinde adları geçen' ifadelerini kullandı.

Yüksel Koç imzalı haberde şöyle devam etti:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz salı günü 944 kişilik dua listesinde adları geçen 96 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargı alanında bulunan 96 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı üzerine bu kişilerden 60'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin Sancaktepe'de örgüte ait "gaygubet" evinde yakalandığı öğrenildi.



Adliyeye sevk edilen 60 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkeme, 13 kişinin yurt dışına çıkışını yasakladı.