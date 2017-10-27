T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA: ELAZIĞ'DA MAHKUM KOĞUŞU ATEŞE VERDİ, 10 İNFAZ KORUMA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Elazığ'da mahkum koğuşu ateşe verdi, 10 infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı

27 Ekim 2017 18:27

Elazığ\'da mahkum koğuşu ateşe verdi, 10 infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ\'da, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan bir mahkum, kaldığı koğuşu ateşe verdi. Cezaevindeki koğuşta çıkan yangına müdahale eden 10 infaz koruma memuru dumandan etkilenerek yangını çıkaran mahkum ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan A.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı tek kaldığı koğuşu bugün saat 12.30 sıralarında ateşe verdi. Koğuşun ateşe verildiğini gören cezaevinde görevli infaz koruma memurları yangının büyümesini önlemek amacıyla itfaiye ekipleri gelmeden yangına mühedale etti. Yapılan müdehaleyle yangın kontrol altına alınırken, A.K. ile 10 infaz koruma memuru dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koğuş yanıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
-----------------------

-Ambulansın hastaneye gelişi
-Tedavisi tamamlanan gardiyanlar
-Güvenlik önlemleri
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)- 
 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ElazığELAZIĞTipi Kapalı CezaKurumuCezaevindekiKoğuşunYapılanElazığ Cumhuriyet BaşsavcılığıGörüntü Dökümü AmbulansınELAZIĞ DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24