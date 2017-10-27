DHA: ELAZIĞ'DA MAHKUM KOĞUŞU ATEŞE VERDİ, 10 İNFAZ KORUMA MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Elazığ\'da mahkum koğuşu ateşe verdi, 10 infaz koruma memuru hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ\'da, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda kalan bir mahkum, kaldığı koğuşu ateşe verdi. Cezaevindeki koğuşta çıkan yangına müdahale eden 10 infaz koruma memuru dumandan etkilenerek yangını çıkaran mahkum ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan A.K., bilinmeyen bir nedenden dolayı tek kaldığı koğuşu bugün saat 12.30 sıralarında ateşe verdi. Koğuşun ateşe verildiğini gören cezaevinde görevli infaz koruma memurları yangının büyümesini önlemek amacıyla itfaiye ekipleri gelmeden yangına mühedale etti. Yapılan müdehaleyle yangın kontrol altına alınırken, A.K. ile 10 infaz koruma memuru dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koğuş yanıyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın hastaneye gelişi

-Tedavisi tamamlanan gardiyanlar

-Güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-





