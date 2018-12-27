DHA DIŞ -PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazmayı sürdürdü

Şafak SAĞ, (DHA) –Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan, Suriye\'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/YPG\'li teröristler hendek kazmaya devam etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat\'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar\'ın karşısında yer alan, Suriye\'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKK/YPG\'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmayı sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.
Görüntü Dökümü
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- İş makinesi ile kazılan hendek
- Kazı alanında inşaat demiri hazırlığı
- Kazı alanından genel detay görüntüler
- Rasulayn şehrinin farklı noktalarında açılan hendekler
- Ara sokaklara yakılmak için bırakılan araç lastikleri
- PKK/PYD\'li teröristlerin mevzileri
- Çevresi hendeklerle kazılmış olan mevziler
- Genel detay görüntüler
- Teröristlere ait iş makinesi
- Çevresi hendeklerle kazılmış olan teröristlerin karargâhı
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