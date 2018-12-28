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DHA DIŞ -Peskov: Suriye'nin Kürt bölgelerinin Şam'ın kontrolüne dönmesini destekliyoruz

Siyamend KAÇMAZ, Moskova, (DHA) –Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin Kürt bölgelerinin, Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçmesinin Şam’ın kontrol alanını genişleten olumlu bir eğilim olduğunu söyledi

28 Aralık 2018 17:18

Siyamend KAÇMAZ, Moskova, (DHA) –Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin Kürt bölgelerinin, Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçmesinin Şam’ın kontrol alanını genişleten olumlu bir eğilim olduğunu söyledi.

Peskov, Moskova’nın Kürt bölgelerinin Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesini onaylayıp onaylamadığı sorusu üzerine, “Tabii ki bu durumun istikrara kavuşması yönünde olumlu bir eylem. Hiç şüphesiz ki hükümet birliklerinin kontrol alanının genişlemesi anlamına geliyor. Kontrol alanının genişlemesi eğilimi olumlu bir eğilim” ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Rusya ve Türkiye’nin Moskova’daki 2x2 formatındaki görüşmesinde Suriye Menbic’deki durumun ve Ankara’nın bölgede operasyon düzenleme planlarının ele alınacağını belirtti.

Peskov, “Yarın Rusya ve Türkiye’nin temasları gerçekleşecek. Bu temaslar Suriye’deki duruma ilişkin eylemlerin senkronize edilmesi ve bunlara açıklık getirilmesi için yapılacak” dedi.

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