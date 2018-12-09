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DHA DIŞ – Paris'te eylemciler evlerine döndü, Şanzelize'de sükunet hâkim

Ender Duruel, (DHA) – Fransa genelinde başlayan akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edildiği 'sarı yelekliler', Paris’te polisin müdahalesi ve yoğun güvenlik önlemleri sonrasında dağıldı

09 Aralık 2018 03:21

Ender Duruel, (DHA) – Fransa genelinde başlayan akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların protesto edildiği \'sarı yelekliler\', Paris’te polisin müdahalesi ve yoğun güvenlik önlemleri sonrasında dağıldı. Göstericilerin evlerine dağılması ve şehir dışından gelenlerin Paris\'ten ayrılması sonrası yerel saatle 21:30 sularından itibaren, eylemlerin merkezi olan Şanzelize Caddesi ve Zafer Anıtı bölgesinde sükunet hâkim.

Bölgede polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şanzalize caddesinden görüntüler

-Yolda yürüyenler

- Muhabirin anonsu

 

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