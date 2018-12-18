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DHA DIŞ -Kripto madenciliği yüzünden vatandaşa elektrik kalmayacak

Gonca YAĞCI, (DHA) - Geçen yıl kendi kripto parasını üreteceğini açıklayan Abhazya Cumhuriyeti’nde kripto para madenciliği yüzünden aşırı kullanılan elektrik ülkede krizine neden oldu

18 Aralık 2018 14:48

Gonca YAĞCI, (DHA) - Geçen yıl kendi kripto parasını üreteceğini açıklayan Abhazya Cumhuriyeti’nde kripto para madenciliği yüzünden aşırı kullanılan elektrik ülkede krizine neden oldu.

Karadeniz’in doğusunda bulunan Abhazya’daki kripto madencilerinin ülkede çok ciddi bir elektrik tüketimine yol açması nedeniyle, kış aylarında vatandaşlara elektrik kalmamasından endişe ediliyor.

Ekhokavkaza’nın haberine göre, devlete bağlı olan Chernomorenergo adlı elektrik şirketinin yöneticisi Aslan Basaria, bu konudaki endişelerini dile getirerek kripto para madenciliğinin şebekeye daha fazla yük binmesine yol açtığını, bunun da kış aylarında vatandaşlara elektrik kesintisi olarak yansıyacağını belirtti.

Elektriğini halen Gürcistan ile paylaşan Abhazya’nın kış aylarında elektrik tüketiminde ciddi bir artış görülüyor.

2000 yılında Gürcistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya, geçtiğimiz yıl Abhaz Cumhuriyeti Kripto Parasını (ARC) üreteceğini açıklamıştı.

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