DHA DIŞ HABER–İran'dan ABD karşı  'elektronik vize' formülü 

Ekber Karabağ / Tahran, 23 Kasım (DHA) - ABD\'nin, çeşitli alanlarda uyguladığı kısıtlamalarla karşı karşıya olan İran, turistler için elektronik vize sistemini uygulamasını başlattı.



İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan, İran\'ı ziyaret edecek yabancı turistlerin pasaportuna artık etiket ve damga vurulmayacağını bildirdi. Yetkili, yabancı turistlerin hava alanlarında aldıkları elektronik vizeyle ülkeye giriş yapabileceklerini açıkladı.



Dün başlatılan yeni uygulamayla, İran\'a seyahatlerin kolaylaşacağını ve idari işlemlerim hızlanacağını söyleyen Munisan, bu yöntemin turist sayısının artmasında büyük etkisinin olmasını umduğunu dile getirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, daha önce çıkardığı yasayla aralarında İran\'ın da bulunduğu bazı ülkelere seyahat eden turistler için ABD\'ye girişte vize kısıtlamaları getirmişti.



Tahran yönetimin, yaptığı yeni hamleyle, İran\'a gelecek turistlerin bu yöndeki kaygılarını hafifletmeği amaçladığını belirtiliyor.