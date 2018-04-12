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DHA DIŞ HABER- YUNANİSTAN'DA MİRAGE 2000-5 TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ, 34 YAŞINDAKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Io CHOKONA / ATİNA, 12 Nisan (DHA)   YUNANİSTAN'DA Bugün saat 12

12 Nisan 2018 22:29

Io CHOKONA / ATİNA, 12 Nisan (DHA)  
YUNANİSTAN\'DA Bugün saat 12.15\'de Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000-5 tipi tek kişilik savaş uçağı Skiros Adasının 9 deniz mili kuzey doğusunda, şimdiye kadar tespit edilemeyen nedenlerden dolayı denize düştü. 34 yaşındaki Yüzbaşı Yiorgos Mpaltadoros hayatını kaybetti. Ailesine ve meslektaşlarına şükran borcunu ve başsağlığı dileklerini ileten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras “Bugün çok değerli bir pilotumuzu kaybettik. Görev başındayken hayatını kaybetti. Üzüntümüz sonsuzdur\" açıklamasını yaptı. 
 

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